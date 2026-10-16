Γιάννης Αντετοκούνμπο: Η κίνηση του Πατ Ράιλι που τον κέρδισε - «Σπουδαίος προπονητής ο Σπόλστρα»

Όταν έπαιζα αντίπαλος με τον Σπόλστρα, θεωρούσα πως είναι καθίκι είπε αστειευόμενος μιλώντας στο Vidcast του Θανάση, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο

Γιάννης Αντετοκούνμπο: Η κίνηση του Πατ Ράιλι που τον κέρδισε - «Σπουδαίος προπονητής ο Σπόλστρα»
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Εντυπωσιασμένος από τη στάση, τον επαγγελματισμό και κυρίως την προσωπική προσέγγιση του Πατ Ράιλι και του Έρικ Σπόλστρα εμφανίστηκε ο Γιάννης Αντετοκούνμπο. Ο «Greek Freak», μιλώντας στο vidcast του αδελφού του, Θανάση, αποκάλυψε άγνωστες πτυχές από την επίσκεψη του θρυλικού παράγοντα των Μαϊάμι Χιτ στην Ελλάδα, αλλά και πώς αναθεώρησε την αρχική του άποψη για τον προπονητή της ομάδας.

«Ο Πατ Ράιλι έχει να διηγηθεί αμέτρητες ιστορίες. Δεν έχει σημασία μόνο πώς συμπεριφέρεται σε εμένα, αλλά και πώς φέρεται στον κύκλο μου, στους ανθρώπους μου. Ο Πατ έδειξε σεβασμό και αφιέρωσε χρόνο σε κάθε άτομο ξεχωριστά. Ήρθε μέχρι την Ελλάδα, στο γήπεδο όπου μεγαλώσαμε παίζοντας, προπονήθηκε μαζί μου και αφιέρωσε χρόνο σε όλους όσοι βρίσκονταν στο γυμναστήριο. Έμεινα πραγματικά έκπληκτος!», ανέφερε στο Thanalysis Show.

Όσο για τον προπονητή του, Έρικ Σπόλστρα, είπε: «Πιστεύω ότι είναι σπουδαίος προπονητής και υπέροχος άνθρωπος. Ανυπομονώ να αγωνιστώ υπό τις οδηγίες του. Όταν βρισκόμουν σε αντίπαλη ομάδα, είχα εντελώς διαφορετική εικόνα για εκείνον, τον θεωρούσα πολύ σκληρό, ίσως και... καθίκι, για να το πω ωμά. Αλλά όχι, είναι εξαιρετικά υποστηρικτικός, νοιάζεται, είναι ειλικρινής... σε γεμίζει αυτοπεποίθηση. Δεν σε πιέζει, δεν θέλει να σε ενοχλεί. Δείχνει τεράστιο σεβασμό, και γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο βρίσκεται στην ίδια ομάδα εδώ και περίπου 21 χρόνια».

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