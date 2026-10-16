AEK: Σε ποια ματς θα εκτίσουν τις ποινές τους Ρότα και Μάγερ

Ο Λόβρο Μάγερ αλλά και ο Λάζαρος Ρότα συμπλήρωσαν το όριο καρτών και θα εκτίσουν τιμωρία.

Ο Κροάτης αλλά και ο Έλληνας διεθνής είναι οι δύο πρώτοι ποδοσφαιριστές της ΑΕΚ που τη φετινή χρονιά έφτασαν στο όριο των τριών κίτρινων καρτών και καλούνται να χάσουν ένα παιχνίδι.

Έτσι, η «'Ενωση» αποφάσισε ο Μάγερ να χάσει το παιχνίδι της 8ης αγωνιστικής με τον Παναιτωλικό εντός έδρας και ο Ρότα να απουσιάσει από το ματς με τον Λεβαδειακό, επίσης εντός έδρας.