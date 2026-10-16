Τι παιχνίδια θα δούμε αυτό το Σαββατοκύριακο στα ελληνικά παρκέ;

Αυτή η αγωνιστική μπορεί να μην έχει ντέρμπι, διαθέτει όμως εξαιρετικά παιχνίδι, ενώ αρκετές ομάδες αναμένεται να διεκδικήσουν την πρώτη τους νίκη στο φετινό πρωτάθλημα της Greek Basketball League.

Με τους «αιώνιους» να έρχονται από διαβολοβδομάδα στην Ευρωλίγκα και τους αντιπάλους να βρίσκονται σε καλή κατάσταση, όλα μπορεί να συμβούν.

Δείτε το πρόγραμμα της 3ης αγωνιστικής στο βίντεο της αρχής: