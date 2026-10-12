To πρώτο ντέρμπι της σεζόν στο ελληνικό πρωτάθλημα μπάσκετ έμοιαζε με... Emperor Statement! Και ήταν.

Η 2η αγωνιστική της Greek Basketball League ανήκει στο παρελθόν, και αν κάτι μας έκανε εντύπωση αυτό το Σαββατοκύριακο δεν ήταν άλλο από την εμφατική νίκη του Άρη επί της ΆΕΚ με το άνετο 88-58.

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Ήταν αυτή άραγε μια εμφάνιση-επίδειξη του τι να περιμένουμε φέτος από την ομάδα του Βασίλη Σπανούλη;

Τα υπόλοιπα στο βίντεο του Onsports.