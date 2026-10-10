Αρης - ΑΕΚ 88-58: Πάρτι στο σπίτι του με… καλεσμένη την «Ένωση»

Στο κατάμεστο «Nick Galis Hall», η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη είχε τον έλεγχο σε όλη τη διάρκεια του αγώνα, με τον Ματ Μόργκαν να ξεχωρίζει και να δίνει σημαντικές λύσεις στην επίθεση.

Ο Άρης μοίρασε τον χρόνο συμμετοχής, βρήκε σκορ από πολλούς παίκτες και προσέφερε θέαμα στους φιλάθλους του, που δημιούργησαν εντυπωσιακή ατμόσφαιρα. Από την άλλη πλευρά, η ΑΕΚ ήταν απογοητευτική και δεν μπόρεσε να ακολουθήσει τον ρυθμό των γηπεδούχων.

Από νωρίς σε θέση οδηγού ο Άρης

Οι Θεσσαλονικείς μπήκαν δυνατά στο παιχνίδι και προηγήθηκαν με 10-2, έχοντας τον Τζερεμάια Ρόμπινσον-Ερλ σε πρωταγωνιστικό ρόλο, με έξι πόντους στα πρώτα λεπτά. Στο τηλεοπτικό τάιμ άουτ το σκορ ήταν 12-4, ενώ στο 8' η διαφορά έφτασε στο 19-6, μετά από τρίποντο του Ρόμπινσον-Ερλ, ο οποίος είχε ήδη 11 πόντους. Το καλάθι του Μπιρτς στην εκπνοή της πρώτης περιόδου διαμόρφωσε το 23-10, με την ΑΕΚ να μετρά ήδη επτά λάθη και μόλις 3/14 σουτ εντός πεδιάς.

Η εικόνα δεν άλλαξε ούτε στο δεύτερο δεκάλεπτο. Ο Μόργκαν ευστόχησε από την περιφέρεια για το 30-13, ενώ οι συνεργασίες του Ντιμιτρίεβιτς με τον Κώστα Αντετοκούνμπο έφεραν εντυπωσιακές φάσεις και το πρώτο +20, με το σκορ στο 36-16. Η ΑΕΚ δεν κατάφερε να βρει επιθετικό ρυθμό και πήγε στα αποδυτήρια έχοντας πετύχει μόλις 21 πόντους και με 6/30 σουτ εντός πεδιάς. Αντίθετα, οι Ρόμπινσον-Ερλ και Μόργκαν είχαν σημειώσει μαζί 22 πόντους, με τον Άρη να προηγείται με 42-21.

Η διαφορά έφτασε μέχρι και τους 33 πόντους

Στην τρίτη περίοδο, η ΑΕΚ προσπάθησε να αντιδράσει, χωρίς όμως να καταφέρει να αλλάξει τη ροή του αγώνα. Ο Άρης συνέχισε να έχει τον έλεγχο, με τον Μπάρτλεϊ να πετυχαίνει τους πρώτους του πόντους με δύο βολές για το 50-26. Στο 25' η Ένωση μείωσε σε 52-29, και πάλι από τη γραμμή των ελευθέρων βολών, όμως τα αδέλφια Αντετοκούνμπο έδωσαν ενέργεια στους γηπεδούχους, ξεσηκώνοντας τις εξέδρες με τις ενέργειές τους.

Η επιθετική δυστοκία της ΑΕΚ αποτυπώθηκε και στο γεγονός ότι ο Τζόζεφ πέτυχε το δεύτερο καλάθι της ομάδας του σε κανονική ροή αγώνα μόλις στο 28'. Ο Ντιμιτρίεβιτς ανέλαβε στη συνέχεια δράση και με πέντε διαδοχικούς πόντους έστειλε τη διαφορά στο 64-35, λίγο πριν από το τέλος της τρίτης περιόδου.

Στο τελευταίο δεκάλεπτο, ο Άρης δεν έριξε τον ρυθμό του. Ο Μόργκαν συνέχισε να εκτελεί με συνέπεια από τα 6,75 μ., ενώ η ΑΕΚ αδυνατούσε να βρει λύσεις απέναντι στην άμυνα των γηπεδούχων. Οι φιλοξενούμενοι ξεπέρασαν τους 50 πόντους κυρίως από τη γραμμή των βολών, σε μια βραδιά που εξελίχθηκε σε ιδιαίτερα δύσκολη για την Ένωση. Το τρίποντο του Μήτρου-Λονγκ ανέβασε τη διαφορά στο +33 (86-53), ένα λεπτό πριν από το φινάλε, με τον Άρη να ολοκληρώνει την αναμέτρηση με το εμφατικό 88-58.

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 23-10, 42-21, 64-35, 88-58.

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