Μπεσίκτας: «Να ζητήσει άμεσα συγγνώμη ο Κουτλουάι»

Έξαλλοι στην ομάδα της Μπεσίκτας με το σχόλιο του βετεράνου παίκτη αναφορικά με τη μεταγραφή του Λόνι Γουόκερ.

Μπεσίκτας: «Να ζητήσει άμεσα συγγνώμη ο Κουτλουάι»
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Σάλος έχει ξεσπάσει στην Τουρκία μετά τα λεγόμενα του Ιμπραϊμ Κουτλουάι αναφορικά με τη μεταγραφή του Λόνι Γουόκερ στη Μπεσίκτας. Είναι χαρακτηριστικό πως η Μπεσίκτας με ανακοίνωσή της απαίτησε από τον βετεράνο παίκτη να ζητήσει άμεσα συγγνώμη, αλλιώς θα κινηθεί μέσω… Euroleague.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Καταδικάζουμε έντονα τον Ιμπραήμ Κουτλουάι για την απαράδεκτη κατηγορία που διατύπωσε σε τηλεοπτική εκπομπή, αναφορικά με τη διαδικασία μεταγραφής του νέου αποκτήματος της ανδρικής μας ομάδας μπάσκετ, Λόνι Γουόκερ IV.

Ισχυριζόμενος ότι ο προπονητής μας, Ντούσαν Αλιμπίγεβιτς, και ο ατζέντης του παίκτη έχουν την ίδια εθνικότητα, ο Κουτλουάι επιχείρησε να δημιουργήσει την εντύπωση ότι η μεταγραφή βασίστηκε σε αντιεπαγγελματικά και υποκειμενικά κριτήρια. Με αυτόν τον αβάσιμο ισχυρισμό, ο Κουτλουάι ξεπέρασε κατά πολύ τα όρια της άσκησης κριτικής.

Είναι απαράδεκτο ένας σχολιαστής, ο οποίος εργάζεται για τον επίσημο φορέα μετάδοσης της EuroLeague στη χώρα μας, να επιχειρεί να αμαυρώσει τη μεταγραφή ενός εκ των πιο διακεκριμένων παικτών στην Ευρώπη —ενός παίκτη που επιλέχθηκε στον πρώτο γύρο του NBA Draft και έχει αγωνιστεί σε σχεδόν 350 παιχνίδια σε διάστημα 7 σεζόν— διατυπώνοντας τέτοιου είδους συκοφαντίες.

Εάν διαθέτετε συγκεκριμένα στοιχεία ή έγγραφα που να τεκμηριώνουν αυτές τις κατηγορίες και τους υπαινιγμούς, παρακαλούμε να τα παρουσιάσετε δημόσια. Σε αντίθετη περίπτωση, απέχετε από το να σπέρνετε αμφιβολίες στο κοινό, χρησιμοποιώντας εκφράσεις όπως ‘ενδιαφέρουσα λεπτομέρεια’ ή ‘παράξενη λεπτομέρεια’.

Καλούμε τον σχολιαστή Ιμπραήμ Κουτλουάι να διευκρινίσει και να αποδείξει τους ισχυρισμούς του, ή, εναλλακτικά, να ζητήσει δημόσια συγγνώμη.

Εάν δεν υπάρξει δημόσια συγγνώμη, θα απευθυνθούμε στη διοίκηση της EuroLeague, ζητώντας την επιβολή των προβλεπόμενων κυρώσεων κατά του Ιμπραήμ Κουτλουάι, ο οποίος εργάζεται ως σχολιαστής για τον φορέα μετάδοσης της EuroLeague στη χώρα μας».

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