Ο Παναθηναϊκός τιμάει Κουρμπέλη και Κώτσιρα

Μία ακόμα κίνηση που αποδεικνύει ότι ο Παναθηναϊκός έχει αλλάξει… νοοτροπία. Σύμφωνα με τα όσα έχουν γίνει γνωστά η ομάδα του «τριφυλλιού» την Κυριακή το απόγευμα θα τιμήσουν τους Δημήτρη Κουρμπέλη και Γιάννη Κώτσιρα για την προσφορά τους στον σύλλογο.

Πριν από την έναρξη της αναμέτρησης, στο Ολυμπιακό Στάδιο, με τον Asteras Aktor, οι «πράσινοι» αναγνωρίζοντας την προσφορά των δύο Ελλήνων παικτών, με τον Κουρμπέλη να έχει φορέσει και το περιβραχιόνιο της ομάδας, αποφάσισαν να τον τιμήσουν μπροστά στον κόσμο των «πράσινων».

Η σχετική βράβευση θα γίνει από τον Γρηγόρη Παπαβασιλείου πριν από την έναρξη του αγώνα.