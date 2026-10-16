Μάγερ: «Χαρούμενος για όσα βρήκα στην ΑΕΚ - Με κέρδισε με το όραμά του ο Νίκολιτς»

Ο Λόβρο Μάγερ παραχώρησε συνέντευξη στο κροατικό μέσο «Germanijak» και στάθηκε στην ικανοποίησή του για τη μεταγραφή του στην ΑΕΚ, για την εμπιστοσύνη που του δείχνει ο Μάρκο Νίκολιτς και οι συμπαίκτες του αλλά και για το γκολ του στο Champions League απέναντι στη Σαχτάρ.

«Είμαι χαρούμενος. Όχι μόνο για το γκολ, αλλά για όλα όσα έχω βρει στην ΑΕΚ. Από την αρχή της σεζόν μού ήταν ξεκάθαρο ότι αυτό είναι ένα περιβάλλον στο οποίο αισθάνομαι καλά. Έχω εξαιρετικούς συμπαίκτες, που με αποδέχθηκαν αμέσως, και έναν προπονητή που με εμπιστεύεται. Μετά την εφιαλτική σεζόν στη Γερμανία, επιτέλους απολαμβάνω το ποδόσφαιρο και ελπίζω αυτό να φαίνεται», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Σχετικά με την ήττα από τη Σαχτάρ, ο Μάγερ στάθηκε στο υψηλό επίπεδο του Champions League και τις απαιτήσεις της διοργάνωσης, τονίζοντας παράλληλα πως η ΑΕΚ θα μπορούσε να είχε πάρει περισσότερα από το ματς.

Στενοχωριέμαι για το αποτέλεσμα, θα μπορούσαμε να είχαμε πάρει κάτι καλύτερο. Όμως αυτό είναι το επίπεδο του Champions League, όπου δεν υπάρχουν αδύναμοι αντίπαλοι».

Στη συνέχεια της συνέντευξης ο Μάγερ τόνισε την ανάγκη του για ένα νέο ξεκίνημα ύστερα από τον υποβιβασμό της Βόλφσμπουργκ αλλά και για τον αποκλεισμό του από την Εθνική Κροατίας από το Μουντιάλ.

«Ήμουν και στενοχωρημένος και θυμωμένος. Είχα ανάμεικτα συναισθήματα, επειδή ένιωθα ότι με την εμφάνισή μου και το γκολ απέναντι στη Βραζιλία βρισκόμουν κοντά στη συμμετοχή στο Μουντιάλ. Όμως, προφανώς, μου κόστισε εκείνο το απελπιστικό φινάλε της σεζόν με τη Βόλφσμπουργκ, όταν υποβιβαστήκαμε κι εγώ έμεινα εκτός Παγκοσμίου Κυπέλλου», σημείωσε.

Τέλος, μίλησε με τα καλύτερα λόγια για τον Μάρκο Νίκολιτς και στάθηκε στον καθοριστικό ρόλο που διαδραμάτισε ο προπονητής της ΑΕΚ για να τον πείσει να έρθει στην ομάδα.

«Γύρισα σελίδα. Επέμεινα να φύγω από τη Γερμανία και να πάω σε ένα περιβάλλον στο οποίο θα αισθανόμουν καλά και θα έβρισκα κίνητρο. Με κάλεσε ο προπονητής της ΑΕΚ, μου παρουσίασε το όραμά του, τον ρόλο μου μέσα σε αυτό και, κατά κάποιον τρόπο, με κέρδισε έτσι. Ένιωσα εμπιστοσύνη, κάτι που ήταν εξαιρετικά σημαντικό για μένα, επειδή ήξερα ότι δεν επιτρεπόταν να κάνω λάθος επιλογή», εξήγησε.

Πλέον, ο ίδιος θεωρεί ότι η πραγματικότητα έχει ξεπεράσει τις προσδοκίες του: «Ένας οργανωμένος σύλλογος, οι συμπαίκτες, η φανταστική ατμόσφαιρα, το ποδόσφαιρο που παίζουμε και η ζωή στην Ελλάδα. Όλα συνδυάστηκαν ιδανικά, δεν έχω κανένα βάρος και μπορώ να αφοσιωθώ στο γήπεδο».