Μαρία Σάκκαρη: Πού θα δείτε τον αγώνα της στα προημιτελικά του Wuhan Open

Η Μαρία Σάκκαρη συνεχίζει την πορεία της στο Wuhan Open και έχει μπροστά της μια απαιτητική αναμέτρηση απέναντι στη Μάγια Χβαλίνσκα, με φόντο την πρόκριση στα ημιτελικά της διοργάνωσης.

Η Ελληνίδα τενίστρια εξασφάλισε την παρουσία της στα προημιτελικά μετά τη νίκη της επί της Μία Ποχάνκοβα, ενώ η Πολωνή αντίπαλός της προκρίθηκε επικρατώντας της Ίβα Γιόβιτς με 2-0 σετ.

Οι δύο αθλήτριες θα συναντηθούν για τρίτη φορά στην καριέρα τους, με την πιο πρόσφατη μονομαχία τους να έχει πραγματοποιηθεί στο φετινό Roland Garros.

Στη φάση των «32» του γαλλικού Grand Slam, η Χβαλίνσκα είχε επικρατήσει της Σάκκαρη με 2-1 σετ, γεγονός που δίνει στην Ελληνίδα την ευκαιρία να διεκδικήσει την αγωνιστική της ρεβάνς και παράλληλα ένα εισιτήριο για την τετράδα του τουρνουά.

Ο αγώνας της Μαρίας Σάκκαρη με την Μάγια Χβαλίνσκα αναμένεται να ξεκινήσει περίπου στις 10:00 την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου και η μετάδοσή του θα γίνει ζωντανά από τη NovaSports 6.