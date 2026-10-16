Παναθηναϊκός AKTOR – Χάποελ Τελ Αβίβ: Επιστροφή «σπίτι» με απαιτητική υποχρέωση

Η 6η αγωνιστική της EuroLeague, βρίσκει τον Παναθηναϊκό AKTOR ξανά στο Telekom Center Athens. Έτοιμο να δώσει ακόμη μια… μπασκετική παράσταση μπροστά στο κοινό του. Με την αγωνιστική του υποχρέωση να είναι ιδιαίτερα δύσκολη πάντως, απέναντι στην Χάποελ Τελ Αβίβ.

Το «τριφύλλι» προέρχεται απ’ το «διπλό» στο Βελιγράδι πριν τρεις μέρες, με το 72-55 κόντρα στην Παρτίζαν. Είναι στην κορυφή με 5 νίκες σε ισάριθμα ματς και ψάχνει την 6η του επικράτηση, για να ολοκληρώσει τη «διαβολοβδομάδα» ιδανικά.

Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς ξέρει καλά πως το έργο της ομάδας του δεν θα είναι εύκολο. Όπως τόνισε και στη συνέντευξη που παραχώρησε μία μέρα πριν το ματς, πρέπει οι «πράσινοι» να παραμείνουν ισχυροί στην άμυνα και να βελτιωθούν στην επίθεση. Γιατί η ομάδα του Τελ Αβίβ έχει εξαιρετικούς παίκτες, με μεγάλη ικανότητα ειδικά επιθετικά.

Τα προβλήματα όπως σε κάθε ματς, δεν λείπουν. Ο Νίκος Ρογκαβόπουλος είναι εκτός, λόγω της διάτασης που διαπιστώθηκε πως τον ταλαιπωρεί. Εκτός και οι Κώστας Σλούκας, Κέντρικ Ναν, όπως είπε ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς.

Το ερωτηματικό είναι ο Ίζακ Μπόνγκα. Ο Γερμανός φόργουορντ που δεν αγωνίστηκε στο Βελιγράδι, αλλά ούτε και με τον Προμηθέα για το πρωτάθλημα, αν δεν έχει ενοχλήσεις στον καρπό θα τεθεί στη διάθεση του προπονητή.

Το Telekom Center Athens θα έχει ξανά τον ενθουσιασμό των φιλάθλων του Παναθηναϊκού, οι οποίοι θα βρεθούν στο πλευρό της ομάδας τους, για να την ωθήσουν σε μια ακόμη επικράτηση. Κόντρα στην ομάδα του Δημήτρη Ιτούδη, η οποία έχει ρεκόρ 3-2 και προέρχεται από τον… περίπατο (100-82) με την Μπεσίκτας.

Το τζάμπολ είναι προγραμματισμένο για τις 21:15, με το ματς να μεταδίδεται τηλεοπτικά από το Novasports 4.

Το σημερινό πρόγραμμα της EuroLeague

20:00 Ζαλγκίρις Κάουνας – Αναντόλου Έφες

20:00 Μπεσίκτας – Μπάγερν Μονάχου

21:00 Ερυθρός Αστέρας – Παρί

21:15 Παναθηναϊκός AKTOR – Χάποελ Τελ Αβίβ

21:30 Βίρτους Μπολόνια – Μπασκόνια

21:30 Μπαρτσελόνα – Ολυμπιακός