Σάλιακας: Βράδια που ονειρευόμουν να ζήσω από παιδί! - Τα δώσαμε όλα για τους οπαδούς μας»

Ο Ολυμπιακός κατάφερε να φύγει με σπουδαίο «διπλό» από το Βελοντρόμ έχοντας νικήσει τη Μαρσέιγ στο σπίτι της με 0-1 με το πολύτιμο γκολ του Σαντιάγκο Έσε, μετρά 2 νίκες στη League Phase του Europa League και ήδη κάνει όνειρα για απευθείας πρόκριση στους «16» αποφεύγοντας τον έξτρα νοκ - άουτ γύρο.

Ο Μανώλης Σάλιακας ήταν εκ των πρωταγωνιστών της μεγάλης νίκης των «Ερυθρόλευκων» και μετά το τέλος της αναμέτρησης προχώρησε σε μια ανάρτηση στο Instagram, μέσω της οποίας στάθηκε στην απουσία των οπαδών του Ολυμπιακού από τις εξέδρες του Βελοντρόμ λόγω απόφασης των Γαλλικών αρχών.

Αναλυτικά έγραψε: «Βράδια που ονειρευόμουν να ζήσω από παιδί! Χωρίς τον κόσμο μας στην εξέδρα,αλλά τα δώσαμε όλα για αυτούς ! Υπερήφανοι για την μεγάλη νίκη στην Μασσαλία!»