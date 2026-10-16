Παναθηναϊκός: Ξεπέρασε την ΑΕΚ και εκτοξεύθηκε στο ranking της UEFA - Αυτή είναι η νέα του θέση

Ο Παναθηναϊκός μπορεί να αγχώθηκε λίγο στο τέλος, ωστόσο κατάφερε να πάρει τη νίκη απέναντι στη Μπόρατς Μπάνια Λούκα με 2-1 και να ξεκινήσει με το... δεξί τις υποχρεώσεις του στη League Phase του Conference League.

H ομάδα του Τζέικομπ Νίστρουπ πήρε τους τρεις βαθμούς στην πρεμιέρα μπροστά στον κόσμο του στο ΟΑΚΑ, βρίσκεται στην 11η θέση της βαθμολογίας και παράλληλα κατάφερε να βελτιώσει σημαντικά τη θέση του στην κατάταξη της UEFA.

Ο Παναθηναϊκός κατάφερε να ξεπεράσει την ΑΕΚ στο ranking και ανέβηκε στην 65η θέση, συνεχίζοντας την ανοδική πορεία που έχει τα τελευταία χρόνια με τις συνεχόμενες παρουσίες του σε Ευρωπαϊκούς ομίλους.