Αλγουαθίλ: «Περήφανος για την ομάδα - Κάθε νίκη μας κάνει πιο δυνατούς»

Ικανοποιημένος για τη σπουδαία εκτός έδρας νίκη του Ολυμπιακού επί της Μαρσέιγ εμφανίστηκε στις δηλώσεις του ο Ιμανόλ Αλγουαθίλ, υπογραμμίζοντας πως τα συνεχόμενα θετικά αποτελέσματα δίνουν επιπλέον ώθηση ενόψει της δύσκολης συνέχειας.

Ο Βάσκος τεχνικός των Πειραιωτών στάθηκε στη νοοτροπία νικητή που διέπει τον σύλλογο, ενώ αφιέρωσε το αποτέλεσμα στον κόσμο της ομάδας.

Οι δηλώσεις του Ιμανόλ Αλγουαθίλ:

Για τη μεγάλη νίκη επί της Μαρσέιγ: «Είμαστε πολύ χαρούμενοι και περήφανοι. Πήραμε δύο συνεχόμενα σημαντικά αποτελέσματα και καταφέραμε να πετύχουμε κάτι για το οποίο δουλεύουμε σκληρά. Θέλουμε να συνεχίσουμε με τον ίδιο τρόπο. Ο κόσμος μας, παρότι δεν ήταν εδώ, μας έδωσε επιπλέον κίνητρο. Νιώθουμε μεγάλη χαρά και περηφάνια για την ομάδα. Μετά από αυτές τις δύο νίκες απέναντι στον Παναθηναϊκό και τη Μαρσέιγ, αισθανόμαστε ακόμη πιο δυνατοί ενόψει της συνέχειας».

Για το ξεκίνημά του στον πάγκο του Ολυμπιακού: «Ναι, το περίμενα, γιατί όταν υπέγραψα στον Ολυμπιακό γνώριζα ότι όποιος βρίσκεται σε αυτή την ομάδα έχει πάντα ως στόχο τη νίκη. Ήρθα έχοντας αυτή τη νοοτροπία στο μυαλό μου. Πάντα σκεφτόμαστε πώς θα προετοιμαστούμε όσο το δυνατόν καλύτερα για κάθε παιχνίδι. Ελπίζω αυτές οι νίκες να είναι μόνο η αρχή μιας πολύ καλής συνέχειας».

Για το αν οι νίκες βοηθούν τον ίδιο και την ομάδα να δουλεύουν καλύτερα: «Νομίζω ότι τα περιθώρια βελτίωσης δεν σταματούν ποτέ, είτε κερδίζεις είτε χάνεις. Φυσικά, όταν έρχονται οι νίκες, είναι πιο εύκολο να δουλεύεις και να προχωράς μπροστά. Είμαστε μια καινούργια ομάδα και πρέπει να συνεχίσουμε να δουλεύουμε σκληρά, ώστε να πετύχουμε τους στόχους μας τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Ευρώπη».