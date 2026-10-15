Μαρσέιγ - Ολυμπιακός 0-1: Ερυθρόλευκος θρίαμβος μέσα στη Μασσαλία με «κέρβερο» Ορτέγκα! (vids)

«Διπλό» στη Μασσαλία για τον Ολυμπιακό που βάζει πλώρη για την οκτάδα!

Οι «ερυθρόλευκοι» με την αγαπημένη συνταγή του 1-0, άντεξαν στην πίεση της Μαρσέιγ στο επιβλητικό Βελοντρόμ και με μία κεφαλιά του Έσε από το πρώτο ημίχρονο, διπλασίασαν τις νίκες τους στη φετινή League Phase του Europa League.

Το σύνολο του Ιμανόλ Αλγουαθίλ είχε σε εξαιρετικό βράδυ τον τερματοφύλακά του, Στεφάν Ορτέγκα, με τον Γερμανό να λέει «όχι», κρατώντας για πρώτη φορά clean sheet σε ευρωπαϊκό παιχνίδι με τη φανέλα του Ολυμπιακού.

Από την άλλη, η προβληματική Μαρσέιγ παρέμεινε χωρίς βαθμό στο φετινό Europa League, μετρώντας δύο ήττες σε ισάριθμα παιχνίδια.

Την επόμενη αγωνιστική, ο Ολυμπιακός θα φιλοξενήσει στο «Γ. Καραϊσκάκης» την Σπάρτα Πράγας (22/10, 22:00) με στόχο το «3 στα 3».

Η εξέλιξη του αγώνα

Η Μαρσέιγ μπήκε δυναμικά στο παιχνίδι και μόλις στο 5ο λεπτό απείλησε, με τον Γουεά να κάνει το γύρισμα από δεξιά και τον Σάλιακα να επεμβαίνει πριν προλάβει να στείλει τη μπάλα στα δίχτυα ο Παϊσάο.

Στο 24' το σουτ του Αμπντάλα υπό καλές προϋποθέσεις μέσα από την περιοχή κόντραρε πάνω στον Έσε, ενώ στο 36' ο Ρέτσος έκοψε σωτήρια με τάκλιν τον Γκόμεζ στα όρια της μικρής περιοχής.

Στο 42ο λεπτό και κόντρα στη ροή του αγώνα ο Ολυμπιακός εκμεταλλεύτηκε την πρώτη του στατική φάση, με τον Τσικίνιο να βγάζει εξαιρετική σέντρα και τον Έσε να στέλνει τη μπάλα στα δίχτυα με φοβερή κεφαλιά για το 0-1.

Στο ξεκίνημα του δευτέρου μέρους, ο Ζότα Σίλβα έκανε την κούρσα, πάτησε περιοχή, όμως το σουτ του κόντραρε πάνω σε αμυντικούς και απομακρύνθηκε, ενώ σε μια φάση καρμπόν στο 55' ξανά οι αμυντικοί της Μαρσέιγ ήταν εκεί για να αναχαιτίσουν την προσπάθεια του Πορτογάλου.

Οι Γάλλοι ανέβασαν «στροφές» και στο 59', ο Ρέτσος παραλίγο να σημειώσει αυτογκόλ σε μια, ωστόσο ο αρχηγός του Ολυμπιακού γλίτωσε τα χειρότερα, κρατώντας το μηδέν τελευταία στιγμή. Στο 61', η Μαρσέιγ έχασε τεράστια ευκαιρία, όταν ο Παϊσάο βρέθηκε μόνος του πλάγια από αριστερά, πλασάροντας άουτ.

Τρομερή φάση διαρκείας από πλευράς Μαρσέιγ στο 66', με τον Ορτέγκα να λέει «όχι» στα σουτ των Γουεά και Παϊσάο.

Ο Ολυμπιακός απείλησε στο 70', όταν μετά από λάθος του Γουεά σε εκτέλεση πλαγίου, ο Γκονζάλες έκανε βιαστικά το σουτ με το δεξί, στέλνοντας τη μπάλα ψηλά άουτ.

Στο 87' ο Αρμάντο Γκονζάλες απείλησε ξανά, αποφεύγοντας ωραία από δεξιά τον Αγκέρ, έφερε τη μπάλα στο αριστερό, όμως το πλασέ που επιχείρησε μπλόκαρε σταθερά ο Ντε Λάνγκε, χάνοντας μια καλή ευκαιρία για τον Ολυμπιακό.

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων

Μαρσέιγ (Ζενεσιό): Ντε Λάνγκε, Γουεά, Έμερσον (62' Γκαρσία), Αγουάρ, Μεϊτέ, Ενάντι (62' Χαρίτ), Γκόμες (75' Μουμπάνια), Αμπντελί, Αμπντάλαχ (80' Κοντογκμπιά), Μοπέϊ (62' Γκουιρί), Παϊσάο.

Ολυμπιακός (Αλγουαθίλ): Ορτέγκα, Σάλιακας, Ρέτσος, Πιρόλα, Μπρούνο (73' Τικνιζιάν), Πουέρτα (67' Φρόιλερ), Έσε, Τσικίνιο (82' Γκουστάβο Σα), Ζέλσον, Ζότα Σίλβα (73' Φορτούνης), Γιάρεμτσουκ (67' Γκονζάλες) .