Έσε: «Ο Ολυμπιακός δείχνει ότι έχει χαρακτήρα - Μπορούμε να πετύχουμε πολλά πράγματα»
Οι δηλώσεις του Σαντιάγκο Έσε στο flash interview, λίγο μετά το σπουδαίο «διπλό» του Ολυμπιακού στο Βελοντρόμ επί της Μαρσέιγ.
Ο Ολυμπιακός θριάμβευσε στο Βελοντρόμ, με τους «ερυθρόλευκους» να επικρατούν με 1-0 της Μαρσέιγ με κεφαλιά του Έσε, διπλασιάζοντας τις νίκες τους στη League Phase του Europa League.
Ο «χρυσός» σκόρερ των Πειραιωτών μίλησε μετά τον αγώνα και μεταξύ άλλων αναφέρθηκε στο μεγάλο αποτέλεσμα της Γαλλίας αλλά και στο δύσκολο πρόγραμμα που έχει μπροστά της η ομάδα του.
Αναλυτικά όσα είπε ο Αργεντίνος χαφ:
Για τη νίκη: «Είμαι πολύ χαρούμενος για την ομάδα. Δείξαμε χαρακτήρα στο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό και έπρεπε να ανακάμψουμε γρήγορα, ώστε να καταφέρουμε να κερδίσουμε και σήμερα».
Για τον στόχο του Ολυμπιακού: «Πρέπει να συνεχίσουμε να δουλεύουμε σκληρά και να παραμείνουμε δυνατοί. Έχουμε δύσκολο πρόγραμμα και πολλά παιχνίδια μπροστά μας. Ο Ολυμπιακός δείχνει ότι έχει χαρακτήρα και ότι μπορεί να πετύχει πολλά πράγματα».