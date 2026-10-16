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Έσε: «Ο Ολυμπιακός δείχνει ότι έχει χαρακτήρα - Μπορούμε να πετύχουμε πολλά πράγματα»

Οι δηλώσεις του Σαντιάγκο Έσε στο flash interview, λίγο μετά το σπουδαίο «διπλό» του Ολυμπιακού στο Βελοντρόμ επί της Μαρσέιγ.

Έσε: «Ο Ολυμπιακός δείχνει ότι έχει χαρακτήρα - Μπορούμε να πετύχουμε πολλά πράγματα»
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Ο Ολυμπιακός θριάμβευσε στο Βελοντρόμ, με τους «ερυθρόλευκους» να επικρατούν με 1-0 της Μαρσέιγ με κεφαλιά του Έσε, διπλασιάζοντας τις νίκες τους στη League Phase του Europa League.

Ο «χρυσός» σκόρερ των Πειραιωτών μίλησε μετά τον αγώνα και μεταξύ άλλων αναφέρθηκε στο μεγάλο αποτέλεσμα της Γαλλίας αλλά και στο δύσκολο πρόγραμμα που έχει μπροστά της η ομάδα του.

Αναλυτικά όσα είπε ο Αργεντίνος χαφ:

Για τη νίκη: «Είμαι πολύ χαρούμενος για την ομάδα. Δείξαμε χαρακτήρα στο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό και έπρεπε να ανακάμψουμε γρήγορα, ώστε να καταφέρουμε να κερδίσουμε και σήμερα».

Για τον στόχο του Ολυμπιακού: «Πρέπει να συνεχίσουμε να δουλεύουμε σκληρά και να παραμείνουμε δυνατοί. Έχουμε δύσκολο πρόγραμμα και πολλά παιχνίδια μπροστά μας. Ο Ολυμπιακός δείχνει ότι έχει χαρακτήρα και ότι μπορεί να πετύχει πολλά πράγματα».

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