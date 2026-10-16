Φορτούνης: «Τεράστια νίκη για τον κόσμο μας - Πρώτος στόχος το πρωτάθλημα»

Για το σπουδαίο «διπλό» του Ολυμπιακού επί της Μαρσέιγ στο Βελοντρόμ, τη φιλοσοφία του προπονητή, αλλά και τους μεγάλους φετινούς στόχους των Πειραιωτών μίλησε ο Κώστας Φορτούνης, αμέσως μετά τη λήξη της αναμέτρησης για τη 2η αγωνιστική της League Phase του Europa League.

Ο «άσος» των ερυθρόλευκων στάθηκε στον χαρακτήρα που έβγαλε η ομάδα σε μια εξαιρετικά δύσκολη έδρα, αφιερώνοντας τη νίκη στους φιλάθλους της ομάδας, ενώ υπογράμμισε την πίστη του στο φετινό ρόστερ.

Αναλυτικά όσα είπε ο Έλληνας μεσοεπιθετικός:

Για το μεγάλο αποτέλεσμα: «Ήταν μια τεράστια νίκη. Παίξαμε και για τον κόσμο μας, που δεν μπόρεσε να βρεθεί στο γήπεδο. Αγωνιστήκαμε σε μια πολύ δύσκολη έδρα και δείξαμε χαρακτήρα ως ομάδα. Ο αντίπαλος διαθέτει ποιότητα, αλλά δείξαμε σε όλη τη διάρκεια του αγώνα ότι θέλαμε τη νίκη και ότι είμαστε μια δυνατή ομάδα».

Για τον στόχο της ομάδας και τη φιλοσοφία του προπονητή: «Στόχος μας είναι να βελτιωνόμαστε από παιχνίδι σε παιχνίδι. Ο προπονητής θέλει να περάσει τη δική του φιλοσοφία στην ομάδα. Μας ζητάει να χτίζουμε το παιχνίδι μας από πίσω, κάτι που μας αρέσει, καθώς έχουμε την απαραίτητη ποιότητα για να το κάνουμε. Όσο περνάει ο καιρός, πιστεύω ότι θα γινόμαστε όλο και καλύτεροι».

Για την ποιότητα που διαθέτει το ρόστερ: «Έχουμε μεγάλο βάθος στο ρόστερ και ποιοτικούς ποδοσφαιριστές. Φέτος ήρθαν στην ομάδα πολύ καλοί παίκτες. Πέρυσι δεν καταφέραμε να κατακτήσουμε το πρωτάθλημα και αυτός είναι ο πρώτος μας στόχος. Το θέλουμε τόσο εμείς όσο και ο κόσμος μας. Έχουμε ξεκινήσει με δύο νίκες και θέλουμε παράλληλα να πραγματοποιήσουμε μια καλή πορεία στην Ευρώπη».

Για όσα ειπώθηκαν στα αποδυτήρια μετά το παιχνίδι: «Είχαμε μια ομιλία από τον προπονητή στα αποδυτήρια μετά το τέλος του αγώνα και είμαστε όλοι πολύ χαρούμενοι».