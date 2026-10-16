Μπαρτσελόνα - Ολυμπιακός: Δύσκολη αποστολή στο «Palau» για τους Πειραιώτες - Η ώρα και το κανάλι

Στη Βαρκελώνη δοκιμάζεται ο Ολυμπιακός, με τους «ερυθρόλευκους» να αντιμετωπίζουν τη Μπαρτσελόνα στο «Palau Blaugrana» για την 6η αγωνιστική της EuroLeague, θέλοντας να δώσει συνέχεια στο νικηφόρο σερί του μετά την ιστορική ανατροπή στη «Roig Arena» επί της Βαλένθια.

Οι Πειραιώτες ισοφάρισαν το μεγαλύτερο... comeback στην ιστορία της EuroLeague επιστρέφοντας από το -28 κόντρα στη Βαλένθια και πλέον στρέφουν το ενδιαφέρον τους στη μάχη με τη Μπαρτσελόνα, με στόχο ένα ακόμη σπουδαίο «διπλό» επί ισπανικού εδάφους που θα τους διατηρήσει στις πρώτες θέσεις της βαθμολογίας.

Στο στρατόπεδο του Ολυμπιακού, ο Γιώργος Μπαρτζώκας δεν υπολογίζει στον Τάιλερ Ντόρσεϊ, ο οποίος τέθηκε εκτός αποστολής λόγω πειθαρχικού παραπτώματος, με τον Έλληνα τεχνικό να υπολογίζει κανονικά στους υπόλοιπους 15 παίκτες του ρόστερ.

Από την άλλη πλευρά, η Μπαρτσελόνα του Αλεξάντερ Σέκουλιτς προέρχεται από τη δραματική νίκη στο φινάλε επί της Μακάμπι Τελ Αβίβ, βελτιώνοντας το ρεκόρ της στο 3-2. Οι Καταλανοί δεν αντιμετωπίζουν άλλα αγωνιστικά προβλήματα, πέραν των γνωστών απουσιών των μακροχρόνια τραυματιών Γιοάν Μακουντού και Τζάστιν Μινάγια.

Η ώρα και το κανάλι

Το τζάμπολ είναι προγραμματισμένο στις 21:30 ώρα Ελλάδας και η αναμέτρηση θα μεταδοθεί ζωντανά μέσω του Nova Sports Prime.