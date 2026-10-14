«Βόμβα» Ολυμπιακού, έθεσε εκτός ομάδας τον Ντόρσεϊ

Πανικός στην ομάδα του Ολυμπιακού, πριν από το παιχνίδι με την Μπαρτσελόνα.

Μετά το πρωτοφανές ξέσπασμα του Τάιλερ Ντόρσεϊ προς τη διοίκηση και το προπονητικό επιτελείο του Ολυμπιακού, ήρθε η ενημέρωση από τους "ερυθρόλευκους" πως ο ομογενής παίκτης τίθεται άμεσα εκτός ομάδας.

Η αντίδραση της διοίκησης της ομάδας του Πειραιά ήταν άμεση και είναι χαρακτηριστικό πως οι "ερυθρόλευκοι" βάζουν, χωρίς δεύτερη κουβέντα, τον Ντόρσεϊ στο αεροπλάνο και τον... επιστρέφουν άρον-άρον στην Αθήνα.

Ο παίκτης, ουσιαστικά, έχει κληθεί σε απολογία από τη διοίκηση της ομάδας με αφορμή το σχόλιο που έκανε σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης και θα πρέπει να δώσει απαντήσεις για τα λεγόμενά του.

Πάντως, πρέπει να αναφερθεί πως αυτό είναι το δεύτερο ανάλογο συμβάν από παίκτη του Ολυμπιακού, μετά από όσα είχαν προηγηθεί με την περίπτωση του Τόμας Ουόκαπ, κάτι που δείχει ξεκάθαρα ότι υπάρχει... πρόβλημα στα αποδυτήρια του Ολυμπιακού.

Πλέον μένει να δούμε την αντίδραση του Τάιλερ Ντόρσεϊ και το πως θα διαχειριστεί την κλήση σε απολογία από τη διοίκηση της ομάδας του.