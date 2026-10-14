Μπαρτζώκας μετά τη Βαλένθια: «Έχετε… άντερα και προσωπικότητα - Η μεγαλύτερη νίκη που έχουμε πάρει»

Ο Ολυμπιακός επέστρεψε από την «κόλαση» του -28 και με φοβερό δεύτερο ημίχρονο κατάφερε να μπει ξανά στο ματς, να το στείλει στην παράταση και τελικά να αναδειχθεί νικητής στην Roig Arena, ολοκληρώνοντας μια απίστευτη ανατροπή.

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας που αποβλήθηκε στο 32ο λεπτό του αγώνα, μετά το τέλος της αναμέτρησης πραγματοποίησε μια ομιλία στα αποδυτήρια και αποθεώνοντας τους παίκτες του για την ανατροπή έκανε λόγο για την «μεγαλύτερη νίκη που έχουμε πάρει».

«Η μεγαλύτερη νίκη που έχουμε πάρει. Δεν με νοιάζει το αποτέλεσμα. Με τον τρόπο που παίξατε στο δεύτερο ημίχρονο δείξατε τον χαρακτήρα και την προσωπικότητά σας. Σας βγάζω το καπέλο. Είναι κάτι που εκτιμάω. Αυτό είναι ο Ολυμπιακός. Στο δεύτερο ημίχρονο πίσω με 28 πόντους και κερδίσαμε. Συγχαρητήρια, σας βγάζω το καπέλο. Έχετε… άντερα και προσωπικότητα» ανέφερε ο προπονητής του Ολυμπιακού.