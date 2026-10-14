Βαλένθια - Ολυμπιακός 97-102: Μυθική ανατροπή από το -28 στην παράταση χωρίς Μπαρτζώκα

Σε μια βραδιά που πέρασε από την απόλυτη καταστροφή στον ολοκληρωτικό θρίαμβο, ο Ολυμπιακός επέστρεψε από την… κόλαση του -28 στη «Roig Arena», λύγισε τη Βαλένθια με 102-97 στην παράταση και πανηγύρισε μια επική νίκη για την 5η αγωνιστική της EuroLeague, ανεβαίνοντας στο 4-1.

Η καμπή του αγώνα ήρθε στο 32', όταν ο Γιώργος Μπαρτζώκας αποβλήθηκε με δεύτερη τεχνική ποινή, όταν ο Ολυμπιακός βρισκόνταν πίσω με 12 πόντους. Την ευθύνη του πάγκου ανέλαβε ο Χρήστος Παππάς, με τους «ερυθρόλευκους» να συσπειρώνονται ακόμα περισσότερο και να ολοκληρώνουν μια απίστευτη ανατροπή.

Πρώτος σκόρερ για τους Πειραιώτες αναδείχθηκε ο Ζαν Μοντέρο με 26 πόντους και 5 ριμπάουντ σε 31' λεπτά, ενώ άξιος συμπαραστάτης του ήταν ο Εβάν Φουρνιέ με 23, πετυχαίνοντας κρίσιμα καλάθια στο φινάλε.

Από την άλλη πλευρά, καταπληκτική εμφάνιση πραγματοποίησε ο Νίκολα Μίροτιτς με 19 πόντους και 2 ριμπάουντ, ενώ ακολούθησε ο Τι Τζέι Σορτς με 16 πόντους, 5 ασίστ και 3 κλεψίματα.

Η εξέλιξη του αγώνα

Οι «ερυθρόλευκοι» ξεκίνησαν εξαιρετικά νωθρά στην αναμέτρηση, μένοντας άποντοι για τα πρώτα τέσσερα λεπτά της αναμέτρησης. Η Βαλένθια το εκμεταλλεύτηκε πλήρως, μπήκε με 5/5 τρίποντα και κυριαρχία στα ριμπάουντ, χτίζοντας γρήγορα διψήφια διαφορά.

Παρά τη σύντομη αντίδραση των «ερυθρόλευκων» με βολές των Γουόρντ και Βεζένκοφ, οι Ισπανοί πάτησαν το γκάζι και με ένα νέο 8-0 σερί ξέφυγαν με 18-5. Η είσοδος του Παπανικολάου και οι επιθετικές ενέργειες των Μοντέρο και Ντιάγιε δεν αρκούσαν για να συμμαζέψουν την αμυντική εικόνα της ομάδας του Γιώργου Μπαρτζώκα, με το πρώτο δεκάλεπτο να ολοκληρώνεται στο 31-17.

Η εικόνα του Ολυμπιακού συνέχισε να είναι αποκαρδιωτική και στη δεύτερη περίοδο, με τη Βαλένθια να μετατρέπει το παιχνίδι σε παράσταση για έναν ρόλο. Οι Ισπανοί έκαναν ό,τι ήθελαν στο παρκέ, σκοράροντας με εκπληκτική ευκολία και ανεβάζοντας τη διαφορά πάνω από τους 20 πόντους για το 47-26. Ο μοναδικός που προσπαθούσε να δώσει κάποιες λύσεις επιθετικά για τους Πειραιώτες ήταν ο Ζαν Μοντέρο, με τον Σορτς να ευστοχεί σε απίθανο τρίποντο στην εκπνοή του ημιχρόνου, γράφοντας το 59-34, σκορ με το οποίο οι δύο ομάδες πήγαν στα αποδυτήρια.

Ο Ολυμπιακός έδειξε εντελώς διαφορετικό πρόσωπο στο ξεκίνημα του δευτέρου μέρους, βγάζοντας αντίδραση στην άμυνα. Οι Πειραιώτες άρχισαν σταδιακά να ροκανίζουν τη διαφορά. Ο ΜακΙντάιρ με τρίποντο και ο Φουρνιέ με γκολ-φάουλ έδωσαν το έναυσμα, ενώ ο Σάσα Βεζένκοφ ανέλαβε δράση, ρίχνοντας τη διαφορά κάτω από τους 20.

Με ένα εντυπωσιακό επιμέρους σερί 15-3 και τις επιθετικές πρωτοβουλίες των Βεζένκοφ, Γουάρντ και Μιλουτίνοφ, οι «ερυθρόλευκοι» έκαναν το 69-57, ενώ το 71-59 με βολές του Μιλουτίνοφ έδωσε στους «ερυθρόλευκους» το δικαίωμα να ελπίζουν.

Ο Μοντέρο, φτάνοντας τους 15 πόντους μείωσε στους 9 πόντους για το 78-69, όμως ο Πουέρτο απάντησε άμεσα με τρίποντο για το 81-69. Ο Φουρνιέ έκλεψε και έφυγε στον αιφνιδιασμό για το 81-73, ενώ ο Μοντέρο ροκάνισε στους 6 τη διαφορά (81-75). Με ένα 7-0 και καλάθι του Εντιάι, ο Ολυμπιακός μείωσε στον πόντο για το 83-82 3' λεπτά πριν το φινάλε. Ο Μοντέρο ευστόχησε στη μία από τις δύο βολές, ο Σορτς ευστόχησε σε λέι-απ, με τον Δομινικανό να αστοχεί στο τελευταίο τρίποντο, οδηγώντας το ματς στην παράταση.

Εκεί, το κρύο αίμα του Φουρνιέ, σε συνδυασμό με τα clutch καλάθια του Μοντέρο, σφράγισαν την ανατροπή, με τον Ολυμπιακό να φεύγει νικητής από τη Roig Arena σε μια πραγματική ματσάρα.

Τα δεκάλεπτα: 31-17, 59-34, 71-59, 90-90 κ.δ, 97-102

Δείτε τα στατιστικά της αναμέτρησης ΕΔΩ