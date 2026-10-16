Conference League: Η βαθμολογία μετά το τέλος της πρώτης αγωνιστικής - Στην 11η θέση ο Παναθηναϊκός

Με το δεξί ξεκίνησε ο Παναθηναϊκός τις υποχρεώσεις του στη League Phase του Conference League, επικρατώντας με 2-1 της Μπόρατς Μπάνια Λούκα στο ΟΑΚΑ. Μετά την ολοκλήρωση της πρώτης αγωνιστικής, οι «πράσινοι» βρίσκονται στην 11η θέση της βαθμολογίας.

Η Μπράιτον επιβεβαίωσε την ανωτερότητά της απέναντι στη Ζάλγκιρις Κάουνο, φτάνοντας με χαρακτηριστική άνεση στο τελικό 4-0, παρά την απουσία του Μπάμπη Κωστούλα. Μεγάλος πρωταγωνιστής για τους «γλάρους» ήταν ο Ρίτερ, ο οποίος σημείωσε δύο γκολ και μοίρασε μία ασίστ, συμβάλλοντας καθοριστικά στην ευρεία νίκη της ομάδας του.

Με το δεξί ξεκίνησε τις ευρωπαϊκές της υποχρεώσεις και η Κοπεγχάγη, η οποία επικράτησε με 3-0 της Μπράγκα, παίρνοντας μια σημαντική νίκη στην πρεμιέρα της διοργάνωσης. Από την πλευρά της, η Αταλάντα επικράτησε με 3-1 της Πάφου. Η ομάδα του Μπέργκαμο είχε τον έλεγχο της αναμέτρησης και έφτασε στο θετικό αποτέλεσμα, ωστόσο δεν κατάφερε να διατηρήσει ανέπαφη την εστία της, καθώς οι Κύπριοι βρήκαν τον δρόμο προς τα δίχτυα, διαμορφώνοντας το τελικό σκορ.

Η Χόφενχαϊμ επέστρεψε στα θετικά αποτελέσματα μετά την ήττα-έκπληξη από τον ΟΦΗ στο Παγκρήτιο, επικρατώντας με 3-2 της Γιάμπλονετς. Η τσεχική ομάδα παρέμεινε ανταγωνιστική μέχρι το τελευταίο σφύριγμα, κρατώντας την αγωνία στα ύψη, όμως η Χόφενχαϊμ κατάφερε τελικά να διαφυλάξει το προβάδισμά της και να πάρει τους τρεις βαθμούς.

Τα αποτελέσματα της πρώτης αγωνιστικής του Conference League

Γάνδη - Ααρχους 1-0

Εγνατία - Μίντιλαντ 1-1

Κουόπιο - Τράμπζονσπορ 2-4

Λουγκάνο - Ερυθρός Αστέρας 3-2

Μιάλμπι - Ιντερ Κλαμπ Εσκάλντες 2-0

Ουν. Κραϊόβα - Χετάφε 1-1

Παναθηναϊκός - Μπόρατς Μπάνια Λούκα 2-1

- Μπόρατς Μπάνια Λούκα 2-1 Ρίγα - Καϊράτ - Αλμάτι 1-1

ΤΣΣΚΑ Σόφιας - Μονακό 1-2

Χάιντουκ Σπλιτ - Αγιαξ 2-1

Αταλάντα - Πάφος 3-1

Κοπεγχάγη - Μπράγκα 3-0

Μπράιτον - Ζαλγκίρις 4-0

Μπραν - Λίνκολν 2-1

Σεντ Τρούιντεν - Ιμπέρια 2-0

Τβέντε - Τουν 1-0

Φράιμπουργκ - Γιάμπλονετς 3-2

Χαρτς - Νόρντζελαντ 1-1

Η βαθμολογία