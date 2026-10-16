· Παναθηναϊκός

Conference League: Η βαθμολογία μετά το τέλος της πρώτης αγωνιστικής - Στην 11η θέση ο Παναθηναϊκός

Δείτε τα αποτελέσματα και την βαθμολογία στη League Phase του Conference League, μετά το τέλος της πρώτης αγωνιστικής.

Conference League: Η βαθμολογία μετά το τέλος της πρώτης αγωνιστικής - Στην 11η θέση ο Παναθηναϊκός
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Με το δεξί ξεκίνησε ο Παναθηναϊκός τις υποχρεώσεις του στη League Phase του Conference League, επικρατώντας με 2-1 της Μπόρατς Μπάνια Λούκα στο ΟΑΚΑ. Μετά την ολοκλήρωση της πρώτης αγωνιστικής, οι «πράσινοι» βρίσκονται στην 11η θέση της βαθμολογίας.

Η Μπράιτον επιβεβαίωσε την ανωτερότητά της απέναντι στη Ζάλγκιρις Κάουνο, φτάνοντας με χαρακτηριστική άνεση στο τελικό 4-0, παρά την απουσία του Μπάμπη Κωστούλα. Μεγάλος πρωταγωνιστής για τους «γλάρους» ήταν ο Ρίτερ, ο οποίος σημείωσε δύο γκολ και μοίρασε μία ασίστ, συμβάλλοντας καθοριστικά στην ευρεία νίκη της ομάδας του.

Με το δεξί ξεκίνησε τις ευρωπαϊκές της υποχρεώσεις και η Κοπεγχάγη, η οποία επικράτησε με 3-0 της Μπράγκα, παίρνοντας μια σημαντική νίκη στην πρεμιέρα της διοργάνωσης. Από την πλευρά της, η Αταλάντα επικράτησε με 3-1 της Πάφου. Η ομάδα του Μπέργκαμο είχε τον έλεγχο της αναμέτρησης και έφτασε στο θετικό αποτέλεσμα, ωστόσο δεν κατάφερε να διατηρήσει ανέπαφη την εστία της, καθώς οι Κύπριοι βρήκαν τον δρόμο προς τα δίχτυα, διαμορφώνοντας το τελικό σκορ.

Η Χόφενχαϊμ επέστρεψε στα θετικά αποτελέσματα μετά την ήττα-έκπληξη από τον ΟΦΗ στο Παγκρήτιο, επικρατώντας με 3-2 της Γιάμπλονετς. Η τσεχική ομάδα παρέμεινε ανταγωνιστική μέχρι το τελευταίο σφύριγμα, κρατώντας την αγωνία στα ύψη, όμως η Χόφενχαϊμ κατάφερε τελικά να διαφυλάξει το προβάδισμά της και να πάρει τους τρεις βαθμούς.

Τα αποτελέσματα της πρώτης αγωνιστικής του Conference League

  • Γάνδη - Ααρχους 1-0
  • Εγνατία - Μίντιλαντ 1-1
  • Κουόπιο - Τράμπζονσπορ 2-4
  • Λουγκάνο - Ερυθρός Αστέρας 3-2
  • Μιάλμπι - Ιντερ Κλαμπ Εσκάλντες 2-0
  • Ουν. Κραϊόβα - Χετάφε 1-1
  • Παναθηναϊκός - Μπόρατς Μπάνια Λούκα 2-1
  • Ρίγα - Καϊράτ - Αλμάτι 1-1
  • ΤΣΣΚΑ Σόφιας - Μονακό 1-2
  • Χάιντουκ Σπλιτ - Αγιαξ 2-1
  • Αταλάντα - Πάφος 3-1
  • Κοπεγχάγη - Μπράγκα 3-0
  • Μπράιτον - Ζαλγκίρις 4-0
  • Μπραν - Λίνκολν 2-1
  • Σεντ Τρούιντεν - Ιμπέρια 2-0
  • Τβέντε - Τουν 1-0
  • Φράιμπουργκ - Γιάμπλονετς 3-2
  • Χαρτς - Νόρντζελαντ 1-1

Η βαθμολογία

  1. Μπράιτον 3
  2. Κοπεγχάγη 3
  3. Τραμπζονσπόρ 3
  4. Αταλάντα 3
  5. Μιάλμπι 3
  6. Σιντ Τρούιντεν 3
  7. Λουγκάνο 3
  8. Φράιμπουργκ 3
  9. Μονακό 3
  10. Χάιντουκ Σπλιτ 3
  11. Παναθηναϊκός 3
  12. Μπραν 3
  13. Τβέντε 3
  14. Γάνδη 3
  15. Μίντιλαντ 1
  16. Νορτζέλαντ 1
  17. Χετάφε 1
  18. Καϊράτ Αλμάτι 1
  19. Ουνιβερσιτάτεα Κραϊόβα 1
  20. Χαρτς 1
  21. Εγνατία 1
  22. Ρίγα 1
  23. Ερυθρός Αστέρας 0
  24. Γιάμπλονετς 0
  25. Άγιαξ 0
  26. Μπόρατς Μπάνια Λούκα 0
  27. Λίνκολν 0
  28. ΤΣΣΚΑ Σόφιας 0
  29. Άαρχους 0
  30. Τουν 0
  31. Kουόπιο 0
  32. Πάφος 0
  33. Ιμπέρια 0
  34. Ίντερ Κλαμπ Εσκάλντες 0
  35. Μπράγκα 0
  36. Ζαλγκίρις 0
COMMENTS
LATEST NEWS
00:50 EUROPA LEAGUE

Κόντης: «Τεράστια χαμένη ευκαιρία, 60-70 λεπτά δεν κινδυνεύαμε με μία πολύ καλή ομάδα»

00:43 EUROPA LEAGUE

Φούντας: «Δεν ήμασταν συγκεντρωμένοι τα τελευταία λεπτά»

00:42 EUROPA LEAGUE

Αλγουαθίλ: «Περήφανος για την ομάδα - Κάθε νίκη μας κάνει πιο δυνατούς»

00:35 EUROPA LEAGUE

Ρεν - ΟΦΗ: Τα highlights από την ήττα των Κρητικών στο Europa League

00:34 EUROPA LEAGUE

Φορτούνης: «Τεράστια νίκη για τον κόσμο μας - Πρώτος στόχος το πρωτάθλημα»

00:33 EUROLEAGUE

EuroLeague Βαθμολογία: Υποχώρηση Βαλένθια, πριν τα ματς Παναθηναϊκού AKTOR και Ολυμπιακού

00:27 CONFERENCE LEAGUE

Conference League: Η βαθμολογία μετά το τέλος της πρώτης αγωνιστικής - Στην 11η θέση ο Παναθηναϊκός

00:23 EUROPA LEAGUE

Τα highlights από το τεράστιο «διπλό» του Ολυμπιακού στη Μασσαλία (vid)

00:20 ΜΠΑΣΚΕΤ

«Βόμβα» Γιαννακόπουλου: «Αυτά που έρχονται στον κόσμο του μπάσκετ δεν θα έχουν προηγούμενο»

00:18 EUROPA LEAGUE

Έσε: «Ο Ολυμπιακός δείχνει ότι έχει χαρακτήρα - Μπορούμε να πετύχουμε πολλά πράγματα»

00:10 EUROLEAGUE

Ρεάλ Μαδρίτης – Βιλερμπάν 111-92: Νίκη με θέαμα για τη «βασίλισσα»

00:09 EUROPA LEAGUE

Europa League: Σκόραρε ο Παυλίδης στη νίκη της Μπενφίκα - «Τεσσάρα» της Μίλαν στην Αυστρία

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας