ΕΠΟ: «Tο μεγαλύτερο κεφάλαιο για το εθνικό μας ποδόσφαιρο φέρει το όνομά του»

Αναλυτικά:

«H ΕΠΟ εκφράζει τη θλίψη της για τον θάνατο του Γιώργου Βαρδινογιάννη, ενός ανθρώπου με σημαντική διαδρομή και προσφορά στο ελληνικό ποδόσφαιρο και στην ελληνική κοινωνία.

Ο Γιώργος Βαρδινογιάννης κατάφερε να υλοποιήσει στον χώρο του ποδοσφαίρου πρωτοποριακές ιδέες, που ξεπερνούσαν τα δεδομένα της εποχής τους. Κυριότερη εξ αυτών ήταν το αθλητικό κέντρο που οραματίστηκε και δημιούργησε για τις ανάγκες του Παναθηναϊκού και το οποίο, μετά την απόκτησή του από την Ομοσπονδία, είναι το μεγαλύτερο κεφάλαιο για το εθνικό μας ποδόσφαιρο και φέρει το όνομά του.

Ο πρόεδρος της ΕΠΟ Μάκης Γκαγκάτσης, τα μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής και η εκτελεστική γραμματέας Δόμνα Τσιώνη απευθύνουν τα ειλικρινή τους συλλυπητήρια στην οικογένεια και στους οικείους του Γιώργου Βαρδινογιάννη, που άφησε πίσω του ένα έργο ζωής και το οποίο θα συνεχίσει να έχει ξεχωριστή θέση στην ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου».