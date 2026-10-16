Γιώργος Βαρδινογιάννης: Τα συλλυπητήρια της ΠΑΕ ΠΑΟΚ για τον χαμό του

Η ανακοίνωση της ΠΑΕ ΠΑΟΚ για την απώλεια του Γιώργου Βαρδινογιάννη 

Γιώργος Βαρδινογιάννης: Τα συλλυπητήρια της ΠΑΕ ΠΑΟΚ για τον χαμό του
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Ο Γιώργος Βαρδινογιάννης, ο εμβληματικός «Καπετάνιος» του Παναθηναϊκού έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 90 ετών την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου, βυθίζοντας στο πένθος και τη θλίψη όχι μόνο την «Πράσινη» οικογένεια αλλά σύσσωμο τον ελληνικό ποδόσφαιρο.

Έτσι, η ΠΑΕ ΠΑΟΚ εξέδωσε συλλυπητήρια ανακοίνωση για να τιμήσει τη μνήμη του Γιώργου Βαρδινογιάννη.

«Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ εκφράζει τα ειλικρινή της συλλυπητήρια στην οικογένεια του Γιώργου Βαρδινογιάννη για την απώλειά του. Ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα τον σκεπάζει», ανέφερε η ανακοίνωση.

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