Γιώργος Βαρδινογιάννης: Οι μεγάλες δόξες και οι τίτλοι του «Καπετάνιου» στο τιμόνι του Παναθηναϊκού

Θλίψη έχει σκορπίσει στην οικογένεια του Παναθηναϊκού η είδηση του θανάτου του εμβληματικού Γιώργου Βαρδινογιάννη, του «Καπετάνιου» του Τριφυλλιού.

Ο Γιώργος Βαρδινογιάννης έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 90 ετών μετά από περίοδο νοσηλείας.

Ο Καπετάνιος υπήρξε μία από τις πιο εμβληματικές προσωπικότητες στην Ιστορία του Παναθηναϊκού αλλά και συνολικά στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Συνέδεσε το όνομά του με μια ολόκληρη εποχή για τον σύλλογο, αναλαμβάνοντας την προεδρία της ΠΑΕ το 1979 και παραμένοντας στο τιμόνι της για περισσότερο από δύο δεκαετίες.

Στα 21 χρόνια της ενεργής παρουσίας του στον σύλλογο, ο Παναθηναϊκός κατέκτησε έξι πρωταθλήματα, εννέα Κύπελλα και τρία Σούπερ Καπ, γράφοντας αρκετές από τις πιο ένδοξες σελίδες της σύγχρονης ιστορίας του.

Ο Παναθηναϊκός της εποχής του Γιώργου Βαρδινογιάννη μετατράπηκε σε... Panathinaikos και έγραψε με χρυσά γράμματα το όνομά του και στην Ευρώπη. Τη σεζόν 1984-85 έφτασε μέχρι τα ημιτελικά του Κυπέλλου Πρωταθλητριών, σε μια πορεία που έμεινε ανεξίτηλη στη μνήμη των φίλων του συλλόγου. Τη σεζόν 1995-96 επανέλαβε το κατόρθωμα στο Champions League, φτάνοντας ξανά μια ανάσα από τον τελικό της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης με την ιστορική νίκη επί του Άγιαξ στο Άμστερνταμ.

Σπουδαίες ήταν και οι παρουσίες του Τριφυλλιού τη σεζόν 1987-88, όταν έφτασε μέχρι την προημιτελική φάση του Κυπέλλου UEFA, αλλά και τη σεζόν 1991-92, στο πρώτο πειραματικό Champions League, όπου ο Παναθηναϊκός βρέθηκε και πάλι στην τελική οκτάδα της Ευρώπης. Ήταν χρόνια στα οποία η ομάδα στάθηκε με κύρος και αυτοπεποίθηση απέναντι στις μεγάλες δυνάμεις του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου, συνεχίζοντας με απόλυτη επιτυχία στον δρόμο που άνοιξε η θρυλική πορεία του Γουέμπλεϊ.

Επί των ημερών του, αναπτύχθηκε και η περίφημη ακαδημία του Παναθηναϊκού, που έβγαλε σπουδαίους ποδοσφαιριστές, οι οποίοι αποτέλεσαν βασικό πυρήνα στην κατάκτηση του Euro 2004. Το όραμά του για τη δημιουργία και την ανάπτυξη των τμημάτων υποδομής σε επαγγελματικά πρότυπα αποτέλεσε οδηγό για το σύνολο του ελληνικού ποδοσφαίρου.

Πέρα από τους τίτλους, τις διακρίσεις και τις μεγάλες ευρωπαϊκές βραδιές, ο Γιώργος Βαρδινογιάννης υπήρξε ένας άνθρωπος που σφράγισε ανεξίτηλα την πορεία του Παναθηναϊκού και του ελληνικού ποδοσφαίρου. Με την ισχυρή προσωπικότητά του, την αποφασιστικότητα και την αφοσίωσή του στην ομάδα μέχρι και τις τελευταίες μέρες της ζωής του, άφησε ένα αποτύπωμα που αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της Ιστορίας του Τριφυλλιού.

Οι σπουδαιότερες στιγμές του στο τιμόνι του Παναθηναϊκού

Η απόκτηση της ΠΑΕ

Η οικογένεια Βαρδινογιάννη απέκτησε το πλειοψηφικό πακέτο της ΠΑΕ Παναθηναϊκός στις 17 Ιουλίου του 1979, με τη μετατροπή του ελληνικού ποδοσφαίρου σε επαγγελματικό.

Η δημιουργία των εγκαταστάσεων στην Παιανία

Τον Δεκέμβριο του 1981 δημιουργεί τις πρότυπες εγκαταστάσεις της Παιανίας που θεωρούνταν το κορυφαίο προπονητικό κέντρο στην Ελλάδα και ένα από τα πιο σύγχρονα στην Ευρώπη, με πολλούς μεγάλους συλλόγους να προπονούνται στις εγκαταστάσεις κατά τις επισκέψεις τους στη χώρα μας για ευρωπαϊκές υποχρεώσεις.

Το πρώτο πρωτάθλημα

Τον Μάιο του 1984, με προπονητή τον Γιάτσεκ Γκμοχ, οι πράσινοι κατακτούν το πρώτο πρωτάθλημα στην εποχή του Γιώργου Βαρδινογιάννη.

Οι ημιτελικοί του 1985

Ο Παναθηναϊκός με τον «Καπετάνιο» στα ηνία ξεκινά να χτίζει το ευρωπαϊκό του προφίλ πραγματοποιώντας μια αξιομνημόνευτη πορεία στο Κύπελλο Πρωταθλητριών, οπού καταφέρνει να φτάσει μέχρι τα ημιτελικά της διοργάνωσης, όπου αποκλείστηκε από την μετέπειτα πρωταθλήτρια Ευρώπης Λίβερπουλ.

Η πορεία του 1987-88 και η επική πρόκριση επί της Γιουβέντους

Με προπονητή τον Βασίλη Δανιήλ και μια ομάδα με πολύ ταλέντο καθοδηγούμενη από το φαινόμενο της εποχής, Δημήτρης Σαραβάκο, ο Παναθηναϊκός του Καπετάνιου φτάνει στους «8» του ΟΥΕΦΑ αποκλείοντας Οσέρ, Γιουβέντους και Χόνβεντ. Οι πράσινοι λυγίζουν από τη Μπριζ, από την οποία χάνουν 1-0 στο Βέλγιο στον επαναληπτικό του 2-2 έχοντας τρομερά παράπονα από τη διαιτησία.

Η ομαδάρα του Ρότσα του 1996

Με τον Χουάν Ραμόν Ρότσα στο τιμόνι και μια ομάδα που παίζει εξαιρετικό ποδόσφαιρο έχοντας πληρότητα σε όλες τις γραμμές, ο Παναθηναϊκός φτάνει στα ημιτελικά του Champions League, όπου επικρατεί του τεράστιου Άγιαξ 1-0 στο Άμστερνταμ στο πρώτο παιχνίδι. Χάνει στον επαναληπτικό του ΟΑΚΑ 3-0 και μαζί χάνει και την ευκαιρία να παίξει σε δεύτερο τελικό. Ο Καπετάνιος αλλάζει αρκετά την ομάδα την επόμενη περίοδο κι αυτή είναι μια επιλογή που τον φέρνει σε ρήξη με μεγάλη μερίδα οπαδών.

«Φεύγω γιατί δεν συμβιβάστηκα»

Η εκρηκτική του αποχώρηση. Έπειτα από 21 χρόνια στον Παναθηναϊκό, αποχωρεί ανακοινώνοντας την απόφασή του σε συνέντευξη Τύπου, εξηγώντας πως κύριος λόγος είναι η απογοήτευσή του για το παρασκήνιο στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Η φράση του «φεύγω γιατί δεν συμβιβάστηκα» έμεινε χαραγμένη στην ιστορία.

Οι Τίτλοι του Παναθηναϊκού επί Προεδρίας Γιώργου Βαρδινογιάννη

Πρωταθλήματα: 6 - 1984, 1986, 1990, 1991, 1995, 1996

Κύπελλα: 9 - 1982, 1984, 1986, 1988, 1989, 1991, 1993, 1994, 1995

Σούπερ Καπ: 3 - 1988, 1993, 1994