· Παναθηναϊκός

Super League: «Βαθιά θλίψη, αντίο Καπετάνιε»

Η κορυφαία ποδοσφαιρική λίγκα της Ελλάδας, εξέδωσε ανακοίνωση για το θάνατο του Γιώργου Βαρδινογιάννη. 

Super League: «Βαθιά θλίψη, αντίο Καπετάνιε»
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Συλλυπητήρια ανακοίνωση από την Super League, για το θάνατο του Γιώργου Βαρδινογιάννη. Σε αυτή αναφέρει χαρακτηριστικά:

«Σύσσωμη η ποδοσφαιρική κοινότητα της Super League εκφράζει βαθιά θλίψη και απευθύνει θερμά συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους οικείους του Γιώργου Βαρδινογιάννη, ο οποίος έφυγε από τη ζωή, έχοντας γράψει τη δική του ιστορία, με ανεξίτηλα γράμματα, στο ελληνικό Ποδόσφαιρο για δεκαετίες.

Αντίο, Καπετάνιε».

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