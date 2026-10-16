Super League: «Βαθιά θλίψη, αντίο Καπετάνιε»

Συλλυπητήρια ανακοίνωση από την Super League, για το θάνατο του Γιώργου Βαρδινογιάννη. Σε αυτή αναφέρει χαρακτηριστικά:

«Σύσσωμη η ποδοσφαιρική κοινότητα της Super League εκφράζει βαθιά θλίψη και απευθύνει θερμά συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους οικείους του Γιώργου Βαρδινογιάννη, ο οποίος έφυγε από τη ζωή, έχοντας γράψει τη δική του ιστορία, με ανεξίτηλα γράμματα, στο ελληνικό Ποδόσφαιρο για δεκαετίες.

Αντίο, Καπετάνιε».