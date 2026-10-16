ΚΑΕ Ολυμπιακός για Γιώργο Βαρδινογιάννη: «Άφησε ξεχωριστό αποτύπωμα»
Το μπασκετικό τμήμα των «ερυθρόλευκων», εξέδωσε συλλυπητήρια ανακοίνωση για το θάνατο του «Καπετάνιου».
Η ανακοίνωση αναφέρει:
«Η ΚΑΕ Ολυμπιακός εκφράζει τη βαθιά της θλίψη για την απώλεια του Γιώργου Βαρδινογιάννη, ο οποίος διετέλεσε πρόεδρος της ΠΑΕ Παναθηναϊκός για περισσότερα από 20 χρόνια.
Ο εκλιπών υπήρξε μία από τις πλέον εμβληματικές προσωπικότητες του ελληνικού ποδοσφαίρου, αφήνοντας το δικό του ξεχωριστό αποτύπωμα.
Η ΚΑΕ Ολυμπιακός εκφράζει τα ειλικρινή της συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους οικείους του.
Ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα τον σκεπάσει».