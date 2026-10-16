Γιώργος Βαρδινογιάννης: Η ανακοίνωση της οικογένειάς του - Τι αναφέρουν για την κηδεία του

Θλίψη έχει σκορπίσειη είδηση του θανάτου του εμβληματικού Γιώργου Βαρδινογιάννη, του «Καπετάνιου» του Τριφυλλιού.

Ο Γιώργος Βαρδινογιάννης έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 90 ετών μετά από περίοδο νοσηλείας την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου.

Με ανακοίνωση η οικογένεια του Γεωργίου Βαρδινογιάννη, ανέφερε ότι η εξόδιος ακολουθία και η ταφή του θα πραγματοποιηθεί σε στενό οικογενειακό κύκλο.

Αναλυτικά:

«Με βαθύτατη θλίψη, η οικογένεια Γεωργίου Ι. Βαρδινογιάννη ανακοινώνει ότι ο πολυαγαπημένος πατέρας και παππούς, Γεώργιος Ι. Βαρδινογιάννης, έφυγε από τη ζωή σήμερα Παρασκευή 16 Οκτωβρίου 2026.

Η εξόδιος ακολουθία και η ταφή θα πραγματοποιηθεί σε στενό οικογενειακό κύκλο»

Ποιος ήταν ο Γεώργιος Ιωάννη Βαρδινογιάννης

26 Νοεμβρίου 1936 – 16 Οκτωβρίου 2026

Μια ζωή τόλμης, αξιοπρέπειας, δημιουργίας και αφοσίωσης στις αρχές και στους ανθρώπους του.

Ο Γεώργιος Ιωάννη Βαρδινογιάννης υπήρξε μια εξέχουσα προσωπικότητα της ελληνικής ναυτιλίας, της επιχειρηματικής ζωής και του αθλητισμού. Άνθρωπος με ισχυρό χαρακτήρα, ακατάβλητη θέληση και βαθύ αίσθημα δικαιοσύνης, διέγραψε μια ξεχωριστή πορεία, αφήνοντας το προσωπικό του αποτύπωμα σε σημαντικές πτυχές της σύγχρονης ελληνικής ιστορίας. Πέρα από τη δημόσια παρουσία του, εκείνο που τον χαρακτήριζε ήταν η ακεραιότητα, η πίστη στον λόγο του και η βαθιά αγάπη για την οικογένεια και τους ανθρώπους του.

Γεννήθηκε στις 26 Νοεμβρίου 1936 στην Επισκοπή Ρεθύμνου της Κρήτης, ένα από τα δέκα παιδιά του Ιωάννη Βαρδινογιάννη και της Χρυσής Θεοδωρουλάκη. Μεγάλωσε στα δύσκολα χρόνια του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου και της γερμανικής Κατοχής, σε έναν τόπο όπου η ελευθερία, η γενναιότητα και η αλληλεγγύη αποτελούσαν θεμελιώδεις αξίες.

Σε ηλικία δεκαπέντε ετών έφυγε από την Κρήτη για να φοιτήσει στην Αναργύρειο και Κοργιαλένειο Σχολή Σπετσών, όπου παρέμεινε έως τα δεκαεπτά του. Στη συνέχεια, με μόλις δέκα δολάρια στην τσέπη, αναχώρησε για την Αγγλία, προκειμένου να πραγματοποιήσει τις ναυτικές του σπουδές στο Σαουθάμπτον. Ακολούθησε διεθνή σταδιοδρομία στο εμπορικό ναυτικό και έγινε πλοίαρχος, ταξιδεύοντας στις θάλασσες του κόσμου.

Το 1966, ως πλοίαρχος του δεξαμενόπλοιου «Ιωάννα V» (Joanna V), βρέθηκε στο επίκεντρο ενός διεθνούς ναυτικού και διπλωματικού επεισοδίου, όταν το πλοίο προσέγγισε το λιμάνι της Μπέιρα στη Μοζαμβίκη, παρά τον βρετανικό αποκλεισμό που συνδεόταν με το εμπάργκο πετρελαίου στη Ροδεσία. Η κυβέρνηση της Ροδεσίας τού προσέφερε χρηματική ανταμοιβή, την οποία διέθεσε εξ ολοκλήρου για την ενίσχυση του πληθυσμού της χώρας.

Σημαντικό κεφάλαιο της ζωής του αποτέλεσε η αντιδικτατορική του δράση. Υπήρξε από τους πρωτεργάτες της προετοιμασίας του Κινήματος του Ναυτικού το 1973. Στο πλαίσιο των σχετικών διεργασιών ταξίδεψε στο Λονδίνο, όπου συναντήθηκε με τον αυτοεξόριστο βασιλιά Κωνσταντίνο Β΄ και του ζήτησε να επιστρέψει στην Ελλάδα. Για τη δράση και τις πεποιθήσεις του διώχθηκε και φυλακίστηκε κατά τη διάρκεια της δικτατορίας, παραμένοντας πιστός στις αρχές του.

Η επιχειρηματική του διαδρομή υπήρξε αναπόσπαστο μέρος της ευρύτερης πορείας της οικογένειας Βαρδινογιάννη. Μαζί με τους αδελφούς του, Νίκο, Παύλο, Βαρδή, Θεόδωρο και Σήφη, συνέβαλαν στη δημιουργία και ανάπτυξη ενός σημαντικού επιχειρηματικού έργου με διεθνή παρουσία. Καθένας από τον δικό του τομέα δραστηριότητας, με τις ικανότητες και τις πρωτοβουλίες του, συνέβαλε σε μια κοινή πορεία που στηρίχθηκε στην εργατικότητα, στην αλληλοϋποστήριξη και στους ισχυρούς οικογενειακούς δεσμούς.

Παράλληλα, δραστηριοποιήθηκε στον χώρο των ασύρματων επικοινωνιών CB (Citizens Band Radio), διατελώντας πρόεδρος ένωσης χρηστών CB και προωθώντας τη χρήση τους για την εξυπηρέτηση κοινωνικών αναγκών. Η δραστηριότητά του αυτή συνδέθηκε με τιμητική αναγνώριση από τον Πάπα Ιωάννη Παύλο Β΄ στις αρχές της δεκαετίας του 1980.

Το 1979 ανέλαβε την προεδρία της ΠΑΕ Παναθηναϊκός, την οποία διατήρησε έως το 2000. Κατά τη διάρκεια της 21χρονης θητείας του, ο σύλλογος κατέκτησε έξι πρωταθλήματα Ελλάδας, εννέα Κύπελλα και τρία Σούπερ Καπ, ενώ έφτασε στα ημιτελικά του Κυπέλλου Πρωταθλητριών το 1985 και του UEFA Champions League το 1996.

Η συμβολή του ξεπέρασε τις αγωνιστικές επιτυχίες. Με προσωπική του πρωτοβουλία δημιουργήθηκε το προπονητικό κέντρο της Παιανίας, που εγκαινιάστηκε το 1981, ενώ έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στην ανάπτυξη των ακαδημιών του Παναθηναϊκού.

Γνωστός σε ολόκληρη την Ελλάδα ως «Καπετάνιος», ο Γιώργος Βαρδινογιάννης υπήρξε άνθρωπος ευθύς, δυναμικός και ασυμβίβαστος, με ισχυρό αίσθημα δικαιοσύνης και βαθιά πίστη στην εντιμότητα και στον προσωπικό λόγο. Η δημόσια παρουσία του υπήρξε έντονη, όμως όσοι τον γνώριζαν προσωπικά αναγνώριζαν πίσω από την αποφασιστικότητά του έναν άνθρωπο γενναιόδωρο, δοτικό και αφοσιωμένο στους άλλους. Η εκτίμηση και η αγάπη που ενέπνεε στους ανθρώπους που τον γνώρισαν, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, αποτελούσαν για εκείνον μια ξεχωριστή μορφή αναγνώρισης.

Πάνω απ’ όλα, υπήρξε άνθρωπος της οικογένειας. Αγαπούσε βαθιά τα αδέλφια του, τα παιδιά του, τα εγγόνια του και τα ανήψια του και διατήρησε μαζί τους ισχυρούς δεσμούς σε όλη του τη ζωή. Από τη γενιά των δέκα παιδιών του Ιωάννη και της Χρυσής Βαρδινογιάννη, επιζεί η αδελφή του, Ελένη Κεφαλογιάννη.

Πατέρας τριών παιδιών, του Παύλου, του Νίκου και της Χρυσής, και παππούς δύο εγγονιών, του Γιώργου και της Κάρεν Αγάπης, είχε την οικογένεια στο επίκεντρο της ζωής του.

Η άλλη μεγάλη του αγάπη ήταν η θάλασσα. Δεινός ψαράς και αυθεντικός θαλασσινός, διατήρησε μέχρι τα τελευταία του χρόνια το πάθος του για το ψάρεμα και τη βαθιά σχέση του με το υγρό στοιχείο, που υπήρξε για εκείνον τόπος ελευθερίας, γαλήνης και προσωπικής έκφρασης.

Η ζωή του Γεωργίου Ιωάννη Βαρδινογιάννη διέσχισε σχεδόν εννέα δεκαετίες ελληνικής ιστορίας. Από την κατεχόμενη Κρήτη και το ταξίδι ενός νεαρού με δέκα δολάρια στην τσέπη, έως τις θάλασσες του κόσμου, την αντιδικτατορική δράση, τη διεθνή επιχειρηματικότητα και τις μεγάλες στιγμές του ελληνικού ποδοσφαίρου, ακολούθησε μια πορεία γεμάτη τόλμη, δημιουργία και προσωπική αξιοπρέπεια.

Η παρακαταθήκη του δεν περιορίζεται στα αξιώματα και στις επιτυχίες του. Βρίσκεται εξίσου στις σχέσεις που δημιούργησε, στην εκτίμηση που ενέπνευσε, στην αγάπη που έδωσε και στην αφοσίωση που επέδειξε στους ανθρώπους και στις αξίες του.

Καπετάνιος στη θάλασσα και στη ζωή. Ο ίδιος στο τιμόνι, μέχρι το τέλος.