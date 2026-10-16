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Μάριος Ηλιόπουλος για Γιώργο Βαρδινογιάννη: «Ντόμπρος, ωραίος άνθρωπος»

Ο ιδιοκτήτης της ΠΑΕ ΑΕΚ με δήλωσή του αποχαιρετά τον Γιώργο Βαρδινογιάννη – «Είμαι ευτυχής που μου δόθηκε η ευκαιρία να σε γνωρίσω». 

Μάριος Ηλιόπουλος για Γιώργο Βαρδινογιάννη: «Ντόμπρος, ωραίος άνθρωπος»
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Ο Μάριος Ηλιόπουλος μέσω γραπτής του δήλωσης, θέλησε να πει το δικό του «αντίο» στον Γιώργο Βαρδινογιάννη. Ο ιδιοκτήτης της ΠΑΕ ΑΕΚ, ανέφερε χαρακτηριστικά:

«Αξιότιμε Γιώργο Βαρδινογιάννη,

Αγαπητέ Γιωργάρα...

Θα ήθελα να σου απευθύνω λίγα λόγια τιμής, ερχόμενα ατόφια από μέσα μου...

Καπετανιε, στα χρόνια που ήσουν στον Μικρόκοσμο μας, θαύμασα το Πάθος και τον Αυθορμητισμό σου και τον δικό σου “ιδιαίτερo” για κάποιους τρόπο έκφρασης...

...Ντόμπρος, ωραίος άνθρωπος με ένα χαρακτηριστικό αφοπλιστικό χαμόγελο...

Είμαι ευτυχής που μου δόθηκε η ευκαιρία να σε γνωρίσω από κοντά...

Το Σύμπαν θα βρει τον τρόπο να επικοινωνήσει αυτά που νιώθω για σένα...

Κουράγιο, Δύναμη σε όλη την οικογένεια και να θυμούνται τις όμορφες στιγμές μαζί σου...

Με Εκτίμηση και Αγάπη

Μάριος Παναγιώτη Ηλιόπουλος»

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