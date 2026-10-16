«Συνάντηση ξανά εκεί που ξεκίνησαν όλα» - Η αγκαλιά Ομπράντοβιτς - Ιτούδη

Μπορεί να έχουν ακολουθήσει διαφορετικές πορείες, ωστόσο ο δεσμός του Ζέλικο Ομπράντοβιτς με τον Δημήτρη Ιτούδη είναι άρρηκτος και πρόκειται για μια σχέση ζωής με γερά θεμέλια που βασίζεται στον σεβασμό, την αλληλοεκτίμηση και την αγάπη.

5 κατακτήσεις EuroLeague, 11 Πρωταθλήματα και 7 Κύπελλα Ελλάδας και μια... κουμπαριά είναι ο εξωπραγματικός απολογισμός ενός άκρως εμβληματικού και πετυχημένου δίδυμου που για χρόνια... «έτρεχε» το Ευρωπαϊκό μπάσκετ.

Οι δυο τους θα βρεθούν αντιμέτωποι απόψε στο Telekom Center Athens (16/10, 21:15) για την αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με τη Χάποελ Τελ Αβίβ για την 6η αγωνιστική της Euroleague και ο Δημήτρης Ιτούδης μίλησε με τα καλύτερα λόγια για τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς.

https://www.instagram.com/p/DejTF65DuNW/

«Μόλις προσγειωθήκαμε. Δεν είχαμε χρόνο να κάνουμε πολλά και να σκεφτούμε, αλλά ξέρουμε τι αντιμετωπίζουμε…

Μία ομάδα πολύ επιθετική ομάδα που έχει ξεκινήσει καλά και παίζει πολύ ωραίο μπάσκετ. Ασκούν πολλή πίεση στην μπάλα. Το παιχνίδι είναι παιχνίδι και η ζωή… ζωή. Ο Ζέλικο είναι η οικογένειά μου, ο μεγάλος αδερφός μου. Θα συναντηθούμε μετά την προπόνηση», ανέφερε χαρακτηριστικά ο προπονητής της Χάποελ.

Λίγο αργότερα η Ισραηλινή ομάδα έκανε μια όμορφη ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με τους δύο προπονητές να βρίσκονται στις εγκαταστάσεις του ΟΑΚΑ και να μοιράζονται μια αγκαλιά.

«Συνάντηση ξανά εκεί που ξεκίνησαν όλα», έγραφε η λεζάντα της ανάρτησης.