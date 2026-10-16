Το συγκινητικό «αντίο» του Άγγελου Μπασινά στον «Καπετάνιο»: «Ευχαριστούμε που μας πίστεψες»

Ο Άγγελος Μπασινάς υπήρξε μέλος της γενιάς των «πράσινων» ακαδημιών που μεγαλούργησαν σε Ελλάδα και Ευρώπη. Ο παλαίμαχος άσος είπε το δικό του «αντίο» στον Γιώργο Βαρδινογιάννη, με συγκινητική αναφορά στη συνεισφορά που είχε στην καριέρα μιας ποδοσφαιρικής γενιάς που μεγαλούργησε με τον Παναθηναϊκό και την Εθνική.

Στην ανάρτησή του, ο Άγγελος Μπασινάς έγραψε:

«Σε ευχαριστούμε που μας πίστεψες, καλό ταξίδι πρόεδρε».