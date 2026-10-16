Παναθηναϊκός: Ενός λεπτού σιγή, μαύρα περιβραχιόνια, λουλούδια στη μνήμη του «Καπετάνιου»

Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός πενθεί για το θάνατο του Γιώργου Βαρδινογιάννη. Οι «πράσινοι» θα τιμήσουν τη μνήμη του «Καπετάνιου» στο κυριακάτικο ματς με τον Asteras Aktor.

Θα καταθέσουν αίτημα στη Super League – προφανώς θα γίνει αποδεκτό – να τηρηθεί ενός λεπτού σιγή πριν τη σέντρα.

Οι ποδοσφαιριστές του «τριφυλλιού» θα φορούν μαύρα περιβραχιόνια ως ένδειξη πένθους, ενώ με το τέλος της προθέρμανσης κάθε παίκτης και των δύο ομάδων, θα αφήνει ένα λουλούδι σε συγκεκριμένο σημείο της φυσούνας.

Στη σουίτα όπου συνήθιζε να βλέπει τους αγώνες ο Γιώργος Βαρδινογιάννης, θα τοποθετηθούν λουλούδια στη θέση που καθόταν.