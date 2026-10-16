· Παναθηναϊκός

Παναθηναϊκός: Ενός λεπτού σιγή, μαύρα περιβραχιόνια, λουλούδια στη μνήμη του «Καπετάνιου»

Ο τρόπος με τον οποίο θα τιμηθεί η μνήμη του Γιώργου Βαρδινογιάννη, στο κυριακάτικο παιχνίδι με τον Asteras Aktor στο ΟΑΚΑ. 

Παναθηναϊκός: Ενός λεπτού σιγή, μαύρα περιβραχιόνια, λουλούδια στη μνήμη του «Καπετάνιου»
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός πενθεί για το θάνατο του Γιώργου Βαρδινογιάννη. Οι «πράσινοι» θα τιμήσουν τη μνήμη του «Καπετάνιου» στο κυριακάτικο ματς με τον Asteras Aktor.

Θα καταθέσουν αίτημα στη Super League – προφανώς θα γίνει αποδεκτό – να τηρηθεί ενός λεπτού σιγή πριν τη σέντρα.

Οι ποδοσφαιριστές του «τριφυλλιού» θα φορούν μαύρα περιβραχιόνια ως ένδειξη πένθους, ενώ με το τέλος της προθέρμανσης κάθε παίκτης και των δύο ομάδων, θα αφήνει ένα λουλούδι σε συγκεκριμένο σημείο της φυσούνας.

Στη σουίτα όπου συνήθιζε να βλέπει τους αγώνες ο Γιώργος Βαρδινογιάννης, θα τοποθετηθούν λουλούδια στη θέση που καθόταν.

READ MORE

COMMENTS
LATEST NEWS
16:14 SUPER LEAGUE

Μελισσανίδης για Γιώργο Βαρδινογιάννη: «Μας συνέδεε βαθιά σχέση φιλίας, εκτίμησης και σεβασμού»

15:45 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Το συγκινητικό «αντίο» του Άγγελου Μπασινά στον «Καπετάνιο»: «Ευχαριστούμε που μας πίστεψες»

15:44 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Γιώργος Βαρδινογιάννης: Η ανακοίνωση της οικογένειάς του - Τι αναφέρουν για την κηδεία του

15:38 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Γιώργος Βαρδινογιάννης: Πώς ο «Καπετάνιος» έχτισε την επιχειρηματική και ναυτιλιακή του αυτοκρατορία

15:30 SUPER LEAGUE

ΕΠΟ: «Tο μεγαλύτερο κεφάλαιο για το εθνικό μας ποδόσφαιρο φέρει το όνομά του»

15:23 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Γιώργος Βαρδινογιάννης: Οι μεγάλες δόξες και οι τίτλοι του «Καπετάνιου» στο τιμόνι του Παναθηναϊκού

15:06 GREEK BASKET LEAGUE

ΚΑΕ Ολυμπιακός για Γιώργο Βαρδινογιάννη: «Άφησε ξεχωριστό αποτύπωμα»

15:05 SUPER LEAGUE

Γιώργος Βαρδινογιάννης: Τα συλλυπητήρια της ΠΑΕ ΠΑΟΚ για τον χαμό του

15:02 SUPER LEAGUE

Μάριος Ηλιόπουλος για Γιώργο Βαρδινογιάννη: «Ντόμπρος, ωραίος άνθρωπος»

15:00 EUROLEAGUE

Μια εικόνα χίλιες λέξεις: Η μοναδική αγκαλιά Ομπράντοβιτς - Ιτούδη - «Συνάντηση ξανά εκεί που ξεκίνησαν όλα»

14:48 SUPER LEAGUE

Παναθηναϊκός: Ενός λεπτού σιγή, μαύρα περιβραχιόνια, λουλούδια στη μνήμη του «Καπετάνιου»

14:45 SUPER LEAGUE

Γιώργος Βαρδινογιάννης: Το ελληνικό ποδόσφαιρο αποχαιρετά τον «Καπετάνιο»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας