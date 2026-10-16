Γιώργος Βαρδινογιάννης: Γιατί λεγόταν «καπετάνιος» - Πώς βγήκε το εμβληματικό του προσωνύμιο

Ο Γιώργος Βαρδινογιάννης, ένας εκ των εμβληματικότερων προέδρων της ΠΑΕ Παναθηναϊκός έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 90 ετών την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου, βυθίζοντας στο πένθος όχι μόνο την οικογένεια του Παναθηναϊκού αλλά και συνολικά το ελληνικό ποδόσφαιρο.

Το προσωνύμιο που τον συνόδευε μια ζωή ήταν «Καπετάνιος», ωστόσο αρκετοί είναι εκείνοι που δε γνωρίζουν πώς προέκυψε.

Η απάντηση είναι απλή και συνδέεται άμεσα στη σχέση του με θάλασσα πολλά χρόνια πριν αναλάβει το διοικητικό τιμόνι των «πράσινων».

Ο Γιώργος Βαρδινογιάννης είχε συνδέσει στενά το όνομά του με τον χώρο της ναυτιλίας πολύ πριν γίνει ευρέως γνωστός με τον χώρο του αθλητισμού και της οικογένειας του Παναθηναϊκού. Η ενασχόλησή του με τη θάλασσα αποτέλεσε σημαντικό μέρος της επαγγελματικής του διαδρομής και συνδέθηκε με το προσωνύμιο «Καπετάνιος», με το οποίο έγινε γνωστός σε ολόκληρη την Ελλάδα.