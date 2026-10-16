Γιώργος Βαρδινογιάννης: Το ελληνικό ποδόσφαιρο αποχαιρετά τον «Καπετάνιο»

Ο Γιώργος Βαρδινογιάννης, ο εμβληματικός «Καπετάνιος» του Παναθηναϊκού έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 90 ετών την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου, βυθίζοντας στο πένθος και τη θλίψη όχι μόνο την «Πράσινη» οικογένεια αλλά σύσσωμο τον ελληνικό ποδόσφαιρο.

Ως εκ τούτου αρκετές ομάδες της Super League εξέδωσαν ανακοινώσεις για να εκφράσουν τα συλλυπητήριά τους αλλά και να τιμήσουν τη μνήμη του Γιώργου Βαρδινογιάννη.

Ανακοίνωση νωρίτερα εξέδωσε και η διοργανώτρια αρχή.

Αναλυτικά οι ανακοινώσεις τους:

Βόλος ELABET: Καλό ταξίδι «Καπετάνιε»

Η ΠΑΕ Βόλος ELABET εκφράζει τη βαθιά της θλίψη για την απώλεια του Γιώργου Βαρδινογιάννη, μιας εμβληματικής προσωπικότητας του Ελληνικού ποδοσφαίρου, που άφησε το δικό της ξεχωριστό αποτύπωμα στην ιστορία του αθλήματος.

Η ΠΑΕ Βόλος απευθύνει τα ειλικρινή της συλλυπητήρια στην οικογένεια του εκλιπόντος.

Λεβαδειακός: Καλό ταξίδι «Καπετάνιε»

Η ΠΑΕ Λεβαδειακός εκφράζει τη βαθιά της θλίψη για την απώλεια του Γιώργου Βαρδινογιάννη, μιας εμβληματικής προσωπικότητας του ελληνικού ποδοσφαίρου, που συνέδεσε το όνομά του με μια σημαντική περίοδο της ιστορίας του Παναθηναϊκού. Θερμά συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους οικείους του. Ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα τον σκεπάσει.

Αστέρας Aktor: Το αποτύπωμά του θα παραμείνει ανεξίτηλο

Η ΠΑΕ ASTERAS AKTOR εκφράζει τη βαθιά θλίψη της για την απώλεια του Γιώργου Βαρδινογιάννη.

Εμβληματικός Πρόεδρος της ΠΑΕ Παναθηναϊκός, αλλά και ηγετική μορφή συνολικά του ελληνικού ποδοσφαίρου, ο Γιώργος Βαρδινογιάννης είχε πολύχρονη παρουσία και διαχρονική προσφορά στον χώρο του αθλητισμού, συμβάλλοντας καθοριστικά στην εξέλιξη και την πρόοδό του.

Το αποτύπωμά του θα παραμείνει ανεξίτηλο και σημείο αναφοράς στην ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου.

Θερμά συλλυπητήρια στην οικογένεια του Παναθηναϊκού, καθώς και στην οικογένεια και τους οικείους του εκλιπόντος.

Καλαμάτα: Μία από τις σημαντικές προσωπικότητες του ελληνικού ποδοσφαίρου

Η ΠΑΕ Καλαμάτα εκφράζει τα θερμά της συλλυπητήρια για τον θάνατο του Γιώργου Βαρδινογιάννη, γνωστού ως «Καπετάνιου», ο οποίος διετέλεσε επί σειρά ετών πρόεδρος της ΠΑΕ Παναθηναϊκός και υπήρξε μία από τις σημαντικές προσωπικότητες του ελληνικού ποδοσφαίρου.

Θερμά συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους οικείους του.

Κηφισιά: Αφήνει ένα δυσαναπλήρωτο κενό στον χώρο του ελληνικού αθλητισμού

Η ΠΑΕ Κηφισιά Tutu Deals εκφράζει τη βαθιά της θλίψη για την απώλεια του Γιώργου Βαρδινογιάννη, ενός ανθρώπου που άφησε ανεξίτηλο το αποτύπωμά του στο ελληνικό ποδόσφαιρο.

Ο «Καπετάνιος» υπήρξε μια εμβληματική προσωπικότητα του ελληνικού αθλητισμού, με την παρουσία και τη διαδρομή του να αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της ιστορίας του ελληνικού ποδοσφαίρου.

Για την οικογένεια της Κηφισιάς, ο εκλιπών είχε τα τελευταία χρόνια και μια ξεχωριστή θέση, καθώς έδινε συχνά το «παρών» στους αγώνες της ομάδας μας, τιμώντας μας με την παρουσία του και αποδεικνύοντας έμπρακτα το ενδιαφέρον του για τον σύλλογό μας.

Η απώλειά του αφήνει ένα δυσαναπλήρωτο κενό στον χώρο του ελληνικού αθλητισμού.

Η ΠΑΕ Κηφισιά Tutu Deals εκφράζει τα ειλικρινή και θερμά της συλλυπητήρια στην οικογένεια και στους οικείους του.

Καλό ταξίδι, Καπετάνιε.