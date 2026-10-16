ΚΑΕ Παναθηναϊκός για Γιώργο Βαρδινογιάννη: «Καλό ταξίδι "Καπετάνιε" μας!»

το ύστατο χαίρε της ΚΑΕ Παναθηναϊκός στον «Καπετάνιο»

ΚΑΕ Παναθηναϊκός για Γιώργο Βαρδινογιάννη: «Καλό ταξίδι "Καπετάνιε" μας!»
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Στη θλίψη βυθίστηκε η Παναθηναϊκή οικογένεια την Παρασκευή 16 Σεπτεμβρίου, καθώς ο Γιώργος Βαρδινογιάννης έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 90 ετών έπειτα από περίοδο νοσηλείας.

Μέσω μιας συγκινητικής ανάρτησης, η ΚΑΕ Παναθηναϊκός απηύθυνε με τον δικό της τρόπο το ύστατο χαίρε στον «Καπετάνιο».

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΚΑΕ Παναθηναϊκός:

«Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR εκφράζει τη βαθύτατη θλίψη της για την τεράστια απώλεια του Γιώργου Βαρδινογιάννη, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 90 ετών.

Ο Γιώργος Βαρδινογιάννης υπήρξε για δεκαετίες μία από τις πλέον εξέχουσες προσωπικότητες του ελληνικού επιχειρηματικού κόσμου, με πολυετή, πολύτιμη προσφορά στον Παναθηναϊκό, γιγαντιαίο εκτόπισμα και μοναδικό αποτύπωμα συνεισφοράς στην κοινωνία.

Εκφράζουμε τα βαθιά μας συλλυπητήρια στα μέλη της οικογένειας Βαρδινογιάννη και τους οικείους του εκλιπόντος.

Καλό ταξίδι, "Καπετάνιε" μας»

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