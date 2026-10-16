Παναθηναϊκός ΑΟ για Γιώργο Βαρδινογιάννη: «Συλλυπητήρια για την απώλεια του ιστορικού παράγοντα»

Ο Γιώργος Βαρδινογιάννης, ο εμβληματικός «Καπετάνιος» του Παναθηναϊκού έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 90 ετών την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου, βυθίζοντας στο πένθος και τη θλίψη ολόκληρη την «Πράσινη» οικογένεια.

Λίγες στιγμές αφότου γνωστοποιήθηκε η απώλεια του Γιώργου Βαρδινογιάννη ο Παναθηναϊκός Αθλητικός Όμιλος εξέδωσε ανακοίνωση για την «απώλεια του ιστορικού παράγοντα του Συλλόγου».

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

Ο Παναθηναϊκός Αθλητικός Όμιλος εκφράζει τα βαθιά και ειλικρινή του συλλυπητήρια για την απώλεια του ιστορικού παράγοντα του Συλλόγου.

Ο Γιώργος Βαρδινογιάννης γεννήθηκε στις 7 Απριλίου 1936 στην Επισκοπή Ρεθύμνου Κρήτης. Ακολούθησε τον δρόμο της ναυτιλίας και αποφοίτησε από τη Σχολή Εμποροπλοιάρχων του Σαουθάμπτον στην Αγγλία και ασχολήθηκε με το εμπορικό ναυτικό.

Συμμετείχε στη διοίκηση της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών, της οποίας υπήρξε μέλος του διοικητικού συμβουλίου για δύο θητείες.

Ως παράγοντας είχε ενεργή συμμετοχή στα αγωνιστικά του Παναθηναϊκού από τα μέσα της δεκαετίας του ΄70 και έγινε Πρόεδρος της ΠΑΕ Παναθηναϊκός από το 1979 μέχρι το 2000. Υπήρξε διαχρονικά αρωγός σε τμήματα του Παναθηναϊκού Α.Ο.

Στα 21 χρόνια προεδρίας του κατέκτησε 6 πρωταθλήματα (1983-84, 1985-86, 1989-90, 1990-91, 1994-95, 1995-96), 9 Κύπελλα (1981-82, 1983-84, 1985-86, 1987-88, 1988-89, 1990-91, 1992-93, 1993-94, 1994-95), 3 Σούπερ Καπ (1987-88, 1992-93, 1993-94) και έφτασε 2 φορές στα ημιτελικά του Τσάμπιονς Λιγκ (1985,1996).