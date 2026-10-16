Μελισσανίδης για Γιώργο Βαρδινογιάννη: «Μας συνέδεε βαθιά σχέση φιλίας, εκτίμησης και σεβασμού»

Ο Δημήτρης Μελισσανίδης είχε εξαιρετική σχέση με τον Γιώργο Βαρδινογιάννη. Η θλίψη του είναι μεγάλη για το θάνατο του «Καπετάνιου» και την εξέφρασε μέσω δήλωσής του.

Ο πρώην ισχυρός άνδρας της ΠΑΕ ΑΕΚ, ανέφερε χαρακτηριστικά:

«Με μεγάλη θλίψη αποχαιρετώ τον Γιώργο Βαρδινογιάννη. Έναν άνθρωπο που άφησε ανεξίτηλο αποτύπωμα στο ελληνικό ποδόσφαιρο, στη ναυτιλία και στην κοινωνία μας γενικότερα.

Μπορεί με τον “Καπετάνιο” να ήμασταν ποδοσφαιρικοί αντίπαλοι, όμως πάντοτε μας συνέδεε μια βαθιά σχέση φιλίας, εκτίμησης και σεβασμού.

Τα θερμά μου συλλυπητήρια στην οικογένειά του».