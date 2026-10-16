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Ολυμπιακός: Μία... ανάσα από το sold out με Σπάρτα Πράγας - Εξαντλήθηκαν τα εισιτήρια για το Αγρίνιο

Μεγάλη είναι η κινητοποίηση των φίλων του Ολυμπιακού για τις δύο επόμενες αναμετρήσεις των Πειραιωτών.

Ολυμπιακός: Μία... ανάσα από το sold out με Σπάρτα Πράγας - Εξαντλήθηκαν τα εισιτήρια για το Αγρίνιο
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Η νίκη στη Μασσαλία έχει ανεβάσει ακόμη περισσότερο τον ενθουσιασμό στις τάξεις των φίλων του Ολυμπιακού, οι οποίοι ετοιμάζονται να στηρίξουν μαζικά την ομάδα τόσο στις εγχώριες υποχρεώσεις της, όσο και στην ευρωπαϊκή της πορεία.

Η αρχή γίνεται την Κυριακή (18/10, 17:00), με τους «ερυθρόλευκους» να αντιμετωπίζουν τον Παναιτωλικό στο Αγρίνιο, για την 7η αγωνιστική της Super League. Η ζήτηση από τον κόσμο του Ολυμπιακού ήταν τέτοια, ώστε τα εισιτήρια που είχαν διατεθεί στους φιλάθλους του για την αναμέτρηση εξαντλήθηκαν, εξασφαλίζοντας δυναμική παρουσία στο πλευρό της ομάδας.

Στη συνέχεια, το ενδιαφέρον θα στραφεί στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης», όπου την Πέμπτη (22/10, 22:00) ο Ολυμπιακός θα φιλοξενήσει τη Σπάρτα Πράγας, στο πλαίσιο της 3ης αγωνιστικής της League Phase του Europa League.

Η ανταπόκριση των οπαδών είναι ήδη μεγάλη, καθώς έχουν απομείνει μόλις 1.500 εισιτήρια για την αναμέτρηση με τους Τσέχους. Όλα δείχνουν, επομένως, πως οι Πειραιώτες βρίσκονται κοντά σε ακόμη μία κατάμεστη έδρα, με τον κόσμο να θέλει να δώσει ώθηση στην ομάδα για τη συνέχιση της εξαιρετικής ευρωπαϊκής της πορείας.

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