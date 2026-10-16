Επίσημο: Μπαίνουν οι goal line cameras από την όγδοη αγωνιστική στη Super League

Στην εφαρμογή των Goal Line Cameras (GLC) προχωρά η Super League, με το νέο σύστημα να κάνει την εμφάνισή του στα γήπεδα της Super League από την 8η αγωνιστική, η οποία είναι προγραμματισμένη για το διήμερο 24-25 Οκτωβρίου 2026.

Με επίσημη ανακοίνωσή της, η διοργανώτρια αρχή παρουσίασε τις λεπτομέρειες λειτουργίας της τεχνολογίας της Hawk-Eye, η οποία έρχεται να ενισχύσει το έργο του VAR.

Το σύστημα θα παρέχει επιπλέον δεδομένα στους διαιτητές για την εξέταση κρίσιμων φάσεων, τόσο σε περιπτώσεις όπου υπάρχει αμφιβολία για το αν η μπάλα έχει περάσει ολόκληρη τη γραμμή του τέρματος όσο και σε φάσεις που σχετίζονται με τον έλεγχο του οφσάιντ.

Η ανακοίνωση της Λίγκας

«Οι Goal-Line Cameras (GLC), είναι ένα ακόμα τεχνολογικό εργαλείο, το οποίο σε συνέχεια της ομόφωνης απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Super League στις 15 Ιουλίου, έρχεται να εξοπλίσει τη φαρέτρα της αξιοπιστίας του Πρωταθλήματος Stoiximan Super League, από την 8η αγωνιστική ημέρα (24-25 Οκτωβρίου 2026), όπως ακριβώς είχε προγραμματιστεί εξαρχής στο σχεδιασμό υλοποίησης.

Οι κάμερες γραμμής τέρματος (GLC) της Hawk-Eye παρέχουν ακριβείς εικόνες υψηλής ευκρίνειας, σχετικά με το αν σημειώθηκε ή όχι γκολ, περιορίζοντας την πιθανότητα σφαλμάτων ή αμφισβητήσεων, που προκύπτουν από το περιορισμένο οπτικό πεδίο και τον ρυθμό καρέ ανά δευτερόλεπτο (frames per second) των συμβατικών τηλεοπτικών καμερών που χρησιμοποιούνται κατά την τηλεοπτική μετάδοση.

Σε κάθε στάδιο εγκαθίστανται σε στρατηγικά επιλεγμένα σημεία, δύο κάμερες εξαιρετικά υψηλής ταχύτητας (ultramotion), με μία κάμερα να εστιάζει σε κάθε γραμμή του τέρματος.

Το υλικό από αυτές τις κάμερες τροφοδοτείται απευθείας στο σύστημα VAR, παρέχοντας στο VAR ενισχυμένες δυνατότητες λήψης τεκμηριωμένων αποφάσεων για περιστατικά που αφορούν για το αν η μπάλα πέρασε ολόκληρη τη γραμμή τέρματος, ή όχι.

Το σύστημα Goal-Line Cameras αποτελείται από:

● Την εγκατάσταση δύο καμερών HD υψηλού ρυθμού καρέ (High Frame Rate) σε κάθε γήπεδο/στάδιο (μια σε κάθε τέρμα).

● Τη λειτουργία Offside Line και στις δύο κάμερες.

● Την ενσωμάτωση των σημάτων των καμερών στο υφιστάμενο σύστημα VAR της Hawk-Eye που ήδη χρησιμοποιείται στο Πρωτάθλημα Stoiximan Super League.

● Παροχή σήματος επανάληψης (replay) 50fps (50 καρέ ανά δευτερόλεπτο), από τις κάμερες, προς το φορέα τηλεοπτικής μετάδοσης (Host Broadcaster), για την ενίσχυση της ποιότητας παραγωγής της μετάδοσης. Οι κάμερες της γραμμής τέρματος (GLC) που θα ενσωματωθούν στο σύστημα VAR της Hawk-Eye, παρέχοντας συνεχή ροή υλικού υψηλής ποιότητας με πλήρη ρυθμό καρέ, θα δώσουν μια βελτιωμένη εικόνα και στους τηλεθεατές, μέσω της τηλεοπτικής μετάδοσης.

Η ροή ενισχύεται από λογισμικό εικονικής γραμμής οφσάιντ, επιτρέποντας στην ομάδα VAR να έχει πρόσβαση σε επιπλέον γωνίες λήψης για την ακριβή αξιολόγηση αποφάσεων, σχετικά με τη γραμμή τέρματος, αλλά και τις περιπτώσεις οφσάιντ σε κάθε αγώνα.

Η ομάδα VAR θα έχει τον πλήρη έλεγχο του υλικού των GLC, δίνοντάς της τη δυνατότητα να εξετάζει προσεκτικά κάθε καρέ και να χρησιμοποιεί τη λειτουργία μεγέθυνσης (zoom) για να διευκολύνεται στη λήψη κρίσιμων αποφάσεων, τόσο για το αν η μπάλα πέρασε ολόκληρη τη γραμμή τέρματος ή όχι (goal/no goal), όσο και για περιστατικά οφσάιντ.

Σε περίπτωση ελέγχου μέσω VAR, ο VAR θα γνωστοποιεί την απόφασή του στους διαιτητές του αγώνα, ενώ η εικόνα από την αντίστοιχη κάμερα της γραμμής τέρματος (GLC), θα προβάλλεται στην εικόνα VAR, που μεταδίδεται προς το φορέα τηλεοπτικής μετάδοσης (Host Broadcaster), ώστε να είναι διαθέσιμη και στους τηλεθεατές».