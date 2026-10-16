Μπασινάς στο «ΜΠΙΦ» για τον Γιώργο Βαρδινογιάννη: «Το όραμα που είχε ήταν μπροστά από την εποχή του»

Η απώλεια του Γιώργου Βαρδινογιάννη έχει βυθίσει στο πένθος το ελληνικό ποδόσφαιρο, αλλά και την οικογένεια του Παναθηναϊκού.

Ο «Καπετάνιος» έχει συνδεθεί με μια σημαντική περίοδο για τον σύλλογο, με επιτυχίες σε Ελλάδα και Ευρώπη, αλλά και παίκτες που έγραψαν δεκάδες σελίδες με χρυσά γράμματα στην ιστορία του Τριφυλλιού.

Ο Άγγελος Μπασινάς μίλησε στην εκπομπή «ΜΠΙΦ» του Onsports για την εμπειρία που είχε στον Παναθηναϊκό με τον Γιώργο Βαρδινογιάννη, τονίζοντας πως ήταν αυτός που πίστεψε στους νεαρούς Έλληνες παίκτες της ομάδας εκείνη την εποχή και οι οποίοι αποτέλεσαν τη βάση της ομάδας που κατέκτησε το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα το 2004.

Παράλληλα διηγήθηκε και μια ιστορία με τον «Καπετάνιο», που δείχνει και τον χαρακτήρα του.

Δείτε αναλυτικά την εκπομπή ΜΠΙΦ και το χαρακτηριστικό απόσπασμα: