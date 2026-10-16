· Παναθηναϊκός

Μπασινάς στο «ΜΠΙΦ» για τον Γιώργο Βαρδινογιάννη: «Το όραμα που είχε ήταν μπροστά από την εποχή του»

Ο Άγγελος Μπασινάς μίλησε στην εκπομπή του Onsports για τον Γιώργο Βαρδινογιάννη και τη συμβολή του στον Παναθηναϊκό και το ελληνικό ποδόσφαιρο.

Μπασινάς στο «ΜΠΙΦ» για τον Γιώργο Βαρδινογιάννη: «Το όραμα που είχε ήταν μπροστά από την εποχή του»
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Η απώλεια του Γιώργου Βαρδινογιάννη έχει βυθίσει στο πένθος το ελληνικό ποδόσφαιρο, αλλά και την οικογένεια του Παναθηναϊκού.

Ο «Καπετάνιος» έχει συνδεθεί με μια σημαντική περίοδο για τον σύλλογο, με επιτυχίες σε Ελλάδα και Ευρώπη, αλλά και παίκτες που έγραψαν δεκάδες σελίδες με χρυσά γράμματα στην ιστορία του Τριφυλλιού.

Ο Άγγελος Μπασινάς μίλησε στην εκπομπή «ΜΠΙΦ» του Onsports για την εμπειρία που είχε στον Παναθηναϊκό με τον Γιώργο Βαρδινογιάννη, τονίζοντας πως ήταν αυτός που πίστεψε στους νεαρούς Έλληνες παίκτες της ομάδας εκείνη την εποχή και οι οποίοι αποτέλεσαν τη βάση της ομάδας που κατέκτησε το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα το 2004.

Παράλληλα διηγήθηκε και μια ιστορία με τον «Καπετάνιο», που δείχνει και τον χαρακτήρα του.

Δείτε αναλυτικά την εκπομπή ΜΠΙΦ και το χαρακτηριστικό απόσπασμα:

COMMENTS
LATEST NEWS
18:13 SUPER LEAGUE

Παναθηναϊκός: Προπονήθηκε σε δύο γκρουπ στο Κορωπί το «τριφύλλι»

18:06 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Μπασινάς στο «ΜΠΙΦ» για τον Γιώργο Βαρδινογιάννη: «Το όραμα που είχε ήταν μπροστά από την εποχή του»

17:50 SUPER LEAGUE

Super League: Ψηφίστηκε η πρόταση Αλαφούζου για την εμπορικότητα στα τηλεοπτικά

17:49 EUROLEAGUE

Ολυμπιακός: Ολοκληρώθηκε η απολογία του Ντόρσεϊ - Σύντομα οι εξελίξεις

17:39 GREEK BASKET LEAGUE

ΠΑΟΚ: Χωρίς Καλάθη και Αλεξάντερ στη Ρόδο

17:29 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ολυμπιακός: Μία... ανάσα από το sold out με Σπάρτα Πράγας - Εξαντλήθηκαν τα εισιτήρια για το Αγρίνιο

17:24 ΜΠΑΣΚΕΤ

Μέλος του ΔΣ της ΕΟΚ: «Δεν πιστεύω σε μια Ομοσπονδία που λειτουργεί με επιθετικότητα»

17:18 SUPER LEAGUE

Επίσημο: Μπαίνουν οι goal line cameras από την όγδοη αγωνιστική στη Super League

17:08 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ρεάλ Μαδρίτης: Έτοιμος να επεκτείνει το συμβόλαιό του ο Μπέλινγκχαμ

16:52 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Συγκλονίζει ο Ζάετς: «Σαν δεύτερος πατέρας μου ο Γιώργος Βαρδινογιάννης» (pic)

16:36 SUPER LEAGUE

Τα συλλυπητήρια της ΠΑΕ Ολυμπιακός για τον Γιώργο Βαρδινογιάννη

16:14 SUPER LEAGUE

Μελισσανίδης για Γιώργο Βαρδινογιάννη: «Μας συνέδεε βαθιά σχέση φιλίας, εκτίμησης και σεβασμού»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας