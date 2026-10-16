· Γαλατασαράι

Επίσημα τέλος από τον πάγκο της Γαλατασαράι ο Ποτσέκο

Παρελθόν από την τεχνική ηγεσία της Γαλατασαράι αποτελεί ο Τζιανμάρκο Ποτσέκο, πληρώνοντας το «μάρμαρο» των κακών εμφανίσεων στο ξεκίνημα στης σεζόν.

Επίσημα τέλος από τον πάγκο της Γαλατασαράι ο Ποτσέκο
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Χωριστή πορεία θα ακολουθήσουν Γαλατασαράι και Τζιανμάρκο Ποτσέκο, με τον Ιταλό τεχνικό να αποτελεί παρελθόν από τον πάγκο της «Τσιμ Μπομ» έπειτα από περίπου έναν χρόνο στο... τιμόνι.

Κύριος λόγος της απόλυσής του αποτελεί το κακό ξεκίνημα που έχει πραγματοποιήσει η τουρκική ομάδα σε εγχώριο πρωτάθλημα και BCL, όπου μετράει συνολικά μόλις μία νίκη και τρεις ήττες.

Η Γαλατά αποχαιρέτησε επίσημα τον 54χρονο τεχνικό, ενώ νούμερο ένα φαβορί για να τον αντικαταστήσει αυτή τη στιγμή είναι ο Μανουτσάρ Μαρκοϊσβίλι, που μέχρι πρότινος προπονούσε τη Μονακό.

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