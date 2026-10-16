Super League: Ψηφίστηκε η πρόταση Αλαφούζου για την εμπορικότητα στα τηλεοπτικά

Υπερψηφίστηκε στη Super League, η πρόταση του Γιάννη Αλαφούζου για την εμπορικότητα των ομάδων, αναφορικά με τα τηλεοπτικά. 11 ΠΑΕ (μεταξύ αυτών Παναθηναϊκός και ΑΕΚ) τάχθηκαν υπέρ, ενώ Ολυμπιακός και ΠΑΟΚ ήταν στην πλευρά όσων διαφώνησαν. Μαζί με την Καλαμάτα. Λευκό ψήφισε η ΕΠΟ, όπως συμβαίνει σχεδόν πάντα στις ψηφοφορίες της λίγκας.

Οι συζητήσεις ήταν έντονες και οι διαφωνίες το ίδιο. Σε μια συζήτηση που αφορούσε το μοντέλο στο οποίο θα ισχύσει η εμπορικότητα των ομάδων, για τη διαχείριση των τηλεοπτικών δικαιωμάτων, σε ένα πλαίσιο κεντρικής διαχείρισης.

Αρχικά το λόγο πήρε ο Γιάννης Κομπότης, ισχυρός άνδρας του Λεβαδειακού:

«Αυτή η διαδικασία είναι οξύμωρη. Εμείς, μας είπατε, για να υπάρχει μεγαλύτερη ανταγωνιστικότητα, οι μεγαλύτερες ομάδες με τα μεγαλύτερα έσοδα να τα παρέχουν σε εμάς τους μικρότερους. Τώρα μας λέτε να απευθυνθούμε στη Deloitte. Η Deloitte θα πει να παίρνουμε λιγότερα από αυτά που παίρνουμε. Αυτή η διαδικασία δεν εξυπηρετεί αυτό που λέγατε εσείς. Δεν αντιλαμβάνεστε καν πώς οδηγείται αυτή η διαδικασία. Αυτό είναι κοροϊδία! Υποτίθεται ότι έτσι ξεκίνησε η συζήτηση, με τη διάθεση των μεγάλων ομάδων να ενισχυθούν οι μικρομεσαίες ομάδες, και τώρα συζητάμε κάτι άλλο».

Εν συνεχεία το λόγο πήρε η Κα. Κουτσαυτάκη απ’ την ΠΑΕ Ολυμπιακός:

«Σχετικά με την τοποθέτηση του κ. Κομπότη, να υπενθυμίσουμε πώς έχει ξεκινήσει η σεζόν. Δηλαδή, οι τέσσερις ομάδες με τα μεγαλύτερα τηλεοπτικά συμβόλαια να συνεισφέρουν ένα μεγάλο μέρος αυτών στις υπόλοιπες δέκα ομάδες. Το συζητήσαμε και είπαμε πως στο επίπεδο της Super League δεν μπορούσαμε να πάμε σε κάτι τέτοιο. Στο Συμβούλιο των ιδιοκτητών ειπώθηκε η πρότασή σας για να πάμε διά του 14. Σε αυτή την πρόταση ούτε ο ΠΑΟΚ συντάχθηκε, ούτε η ΑΕΚ, ούτε ο Ολυμπιακός. Αυτό που βγήκε από εκείνη τη συνάντηση των ιδιοκτητών είναι να πάμε σε μια λογική κεντρικής διαχείρισης με κάποια κριτήρια».

Ο Κώστας Καραπαπάς συνέχισε, εκφράζοντας τις θέσεις του Ολυμπιακού:

«Η γενική κατεύθυνση είναι πως η λογική της κεντρικής διαχείρισης είναι να δούμε την πίτα, για να μοιράσουμε περισσότερα χρήματα στις ομάδες κάτω από το “5”. Δεν καταλαβαίνω πώς τα έσοδα των ομάδων θα μειωθούν».

Ο Γιάννης Κομπότης επανήλθε, λέγοντας:

«Είστε πολλά χρόνια στο ποδόσφαιρο, αντιλαμβάνεστε κάποια πράγματα. Άλλο τι λέμε και άλλο τι σκεφτόμαστε. Εγώ δεν μιλάω για το διά του 14 της πρότασης του κ. Αλαφούζου. Εγώ μιλάω για το αν υπάρχει η διάθεση από τις μεγάλες ομάδες να συνεισφέρουν. Η Deloitte θα βγάλει μια πρόταση να πάρουν ακόμη λιγότερα χρήματα οι δέκα ομάδες».

Ο πρόεδρος της Super League, Γιάννης Αλαφούζος, σχολίασε: «Έτσι και αλλιώς, εμείς θα δεχτούμε κάποιες προτάσεις από τη Deloitte και την PwC. Εμείς θα πάρουμε την απόφαση».

Η κα. Κουτσαυτάκη, συνέχισε αναφέροντας:

«Στείλαμε κάποιο πλαίσιο. Από εκεί και πέρα, και με βάση τα κριτήρια που είδαμε την προηγούμενη βδομάδα σε σχέση με τις άλλες χώρες, αυτό που λέμε είναι να θέσουμε στους συμβούλους να μας καταθέσουν ένα συγκεκριμένο πλαίσιο. Η λογική λέει πως η εμπορικότητα δεν είναι κάτι που δεν αγγίζουμε για τα τηλεοπτικά συμβόλαια. Όταν δοθεί η μελέτη, εμείς θα αποφασίσουμε».

Η πλευρά του Λεβαδειακού, διαφώνησε: «Δεν φοβόμαστε τη μελέτη! Ξέρουμε εκ των προτέρων τι θα πει η Deloitte. Είναι σαφές πως θα πει ότι έχει μεγαλύτερη εμπορικότητα ο Παναθηναϊκός, ο Ολυμπιακός, η ΑΕΚ κι ο ΠΑΟΚ. Δηλαδή, ο Λεβαδειακός έχει μεγαλύτερη εμπορικότητα από τον Άρη; Θα μας το πει η Deloitte;»

Ακολούθως ο Γιάννης Αλαφούζος παρουσίασε τους τρεις άξονες συζήτησης για την εμπορικότητα:

- Να μην περιλαμβάνεται καθόλου η εμπορικότητα στην έρευνα των Deloitte και PwC.

- Να αξιολογηθεί η εμπορικότητα κάθε ομάδας, όπως πρότεινε ο Ολυμπιακός.

- Να χωριστούν οι ομάδες σε τρεις κατηγορίες: την πρώτη τετράδα, τις ομάδες της μεσαίας βαθμολογικής ζώνης και εκείνες που βρίσκονται χαμηλότερα.

Από την πλευρά του Ηρακλή ο κ. Μονεμβασιώτης τόνισε: «Να πάμε για κεντρική διαχείριση των δέκα, εκτός των τεσσάρων μεγάλων! Όποιος μεγάλος θέλει, είναι καλοδεχούμενος να μπει σε αυτή την κατηγορία».

Τον ΟΦΗ εκπροσώπησε ο Πουρσανίδης, λέγοντας: «Πώς μπορούμε να αποφύγουμε την εμπορικότητα; Μήπως ένα μεγάλο ποσό των τηλεοπτικών μοιράζεται διά 14 και ύστερα το υπόλοιπο ποσό να πριμοδοτείται με βάση τη θέση; Το καταθέτω ως ιδέα. Όπως είπε και ο κ. Μονεμβασιώτης, και συμφωνώ μαζί του, τι έχετε να κάνετε εσείς οι μεγάλοι;» Η θέση του ΠΑΟΚ ήταν η εξής: «Γιατί να μη δώσουμε στις δύο εταιρείες ένα συγκεκριμένο σενάριο, πάνω στο οποίο θα πατήσουν; Γιατί να μη μας δώσουν δύο-τρεις εναλλακτικές;»

Η πλευρά της ΠΑΕ Παναθηναϊκός, εξέφρασε τη δική της θέση: «Έχετε ξεχάσει την αρχική πρόταση που έχω καταθέσει, για άμεση μετάβαση στην κεντρική διαχείριση. Στη δική σας πρόταση είναι είτε να πάμε για πρόταση από Deloitte/PwC με εμπορικότητα είτε χωρίς. Επειδή είναι μια συζήτηση που δεν θα τελειώσει ποτέ, θα ήθελα να ψηφίσουμε αν θέλουμε στην εντολή που θα δώσουμε να υπάρχει η εμπορικότητα. Εμείς δεν το προτείνουμε, γιατί θα έχουμε καθυστέρηση και ένταση μεταξύ των ομάδων.

Αυτό που δεν χρειαζόμαστε σε αυτή τη φάση είναι η αξιολόγηση της εκάστοτε εμπορικότητας. Στον τρόπο που θα μετράμε την εμπορικότητα, θα το αποφασίσουμε εμείς σε δεύτερο χρόνο με βάση τα εναλλακτικά σενάρια, για παράδειγμα σε τρεις κατηγορίες ή με βάση την κατάταξη».

Υπέρ της μη συμπερίληψης της εμπορικότητας στην αρχική έρευνα ψήφισαν: ΑΕΚ, Άρης, Αστέρας Τρίπολης, Ατρόμητος, Βόλος, Ηρακλής, Κηφισιά, Λεβαδειακός, ΟΦΗ, Παναθηναϊκός, Παναιτωλικός.

Υπέρ της συμπερίληψης της εμπορικότητας, ψήφισαν οι: Καλαμάτα, Ολυμπιακός, ΠΑΟΚ.

Λευκό ψήφισε η ΕΠΟ.

Η ανακοίνωση της Super League:

«Ομόφωνα η Τακτική Γενική Συνέλευση της Super League ενέκρινε τις οικονομικές καταστάσεις χρήσης «01/07/2025 –30/06/2026» και απάλλαξε τα μέλη του Δ.Σ. από ευθύνη για πεπραγμένα χρήσης «01/07/2025 –30/06/2026».

Ομόφωνα το Διοικητικό Συμβούλιο της Super League αποφάσισε επί της αρχής την ανάθεση εκπόνησης μελέτης και κατά πλειοψηφία το αντικείμενο της μελέτης περί κεντρικής διαχείρισης ραδιοτηλεοπτικών, διαδικτυακών και άλλων δικαιωμάτων σε σχέση με τους αγώνες του Πρωταθλήματος Stoiximan Super League. Ειδικότερα θέματα και παράμετροι της μελέτης και η οριστική ανάθεση αυτής, θα αποφασιστούν σε προσεχή συνεδρίαση του Δ.Σ. την επόμενη εβδομάδα.

Το Διοικητικό Συμβούλιο ενημερώθηκε ότι οι Goal Line Cameras θα τεθούν σε λειτουργία από την 8η αγωνιστική ημέρα του Πρωταθλήματος Stoiximan Super League (24-25 Οκτωβρίου 2026), σύμφωνα με τον αρχικό σχεδιασμό, σε συνέχεια σχετικής απόφασης του Δ.Σ. της 15ης Ιουλίου».