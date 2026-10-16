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Ολυμπιακός: Ολοκληρώθηκε η απολογία του Ντόρσεϊ - Σύντομα οι εξελίξεις

Ο Τάιλερ Ντόρσεϊ απολογήθηκε το απόγευμα της Παρασκευής (16/10) για τα όσα είπε πρόσφατα στα social media, με τη διοίκηση να αποφασίζει πλέον για την πειθαρχική του τιμωρία.

Γιάννης Χονδρός

Ολυμπιακός: Ολοκληρώθηκε η απολογία του Ντόρσεϊ - Σύντομα οι εξελίξεις
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Ολοκληρώθηκε το απόγευμα της Παρασκευής (16/10) η απολογία του Τάιλερ Ντόρσεϊ, μετά το ξέσπασμα του ομογενούς γκαρντ στα social media, όπου και άφησε σαφείς αιχμές τόσο για το προπονητικό επιτελείο, όσο και για την διοίκηση των «ερυθρόλευκων».

Η αντίδραση από πλευράς Ολυμπιακού ήταν άμεση, καθώς ο παίκτης αποκλείστηκε από την αποστολή για το παιχνίδι με τη Μπαρτσελόνα, επιστρέφοντας εσπευσμένα στην Αθήνα για να δικαιολογήσει τα λεγόμενά του.

Οι διοικούντες της ομάδας αναμένεται πολύ σύντομα να ανακοινώσουν την απόφασή τους, με τις πληροφορίες να αναφέρουν πως ο 30χρονος ενδέχεται να τεθεί εκτός αγωνιστικών υποχρεώσεων και θα ακολουθεί ατομικό πρόγραμμα προπονήσεων για περίπου έναν μήνα.

Αναλυτικά όσα είχε δηλώσει ο Ντόρσεϊ στο Instagram:

«Αν αυτό που κάνω μπορεί να το κάνει οποιοσδήποτε άλλος, τότε γιατί δεν προχωρούν απλώς στην αποδέσμευσή μου από τώρα, ειδικά από τη στιγμή που δεν θέλουν να με πληρώνουν; Γιατί να χάνουμε χρόνο και να δημιουργούμε όλη αυτή την ένταση και το δράμα; Γιατί το προπονητικό επιτελείο φοβάται τόσο πολύ; Ας το ανακαλύψουμε!

Ο χρόνος συμμετοχής μου μειώθηκε ξαφνικά, από το πουθενά. Όμως, δεν υπάρχει λόγος να τα παρατήσω όλα από τώρα. Η αλήθεια για τον τρόπο με τον οποίο μου έχουν φερθεί εδώ θα αποκαλυφθεί. Δεν είναι όλα όπως φαίνονται από μακριά!»

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