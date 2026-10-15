Μπαρτζώκας για Ντόρσεϊ: «Πάνω από όλα είναι η ομάδα - Θα ασχοληθώ με τους παίκτες που είναι εδώ»

Για την απαιτητική δοκιμασία του Ολυμπιακού στο «Palau Blaugrana» απέναντι στη Μπαρτσελόνα, τη διαχείριση της ενέργειας μετά το διπλό στη Βαλένθια, αλλά και για το ζήτημα που έχει προκύψει με τον Τάιλερ Ντόρσεϊ, μίλησε μεταξύ άλλων ο Γιώργος Μπαρτζώκας.

Ο Έλληνας τεχνικός των Πειραιωτών στάθηκε στην ανάγκη για συγκέντρωση και αμυντική συνέπεια από το πρώτο λεπτό στη Βαρκελώνη, ενώ αποθέωσε τον Ζαν Μοντέρο για τη νοοτροπία που έδειξε απέναντι στην πρώην ομάδα του.

Αναλυτικά όσα είπε ο Έλληνας τεχνικός

Για τον Ντόρσεϊ: «Ξέρετε, πάνω κάτω, δεν μιλάω ποτέ άσχημα για όποιον έχει φορέσει τη φανέλα του Ολυμπιακού και δεν θα το κάνω και τώρα. Να καταλάβουμε ότι πάνω από όλα είναι η ομάδα και εγώ πρέπει να το πρεσβεύω περισσότερο από όλους. Θα ασχοληθώ προφανώς με αυτούς που είναι εδώ. Θα προσπαθήσουμε να κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε και θα δούμε τις εξελίξεις στις οποίες δεν υπαγορεύονται από μένα, αλλά από τη διοίκηση».

Για το παιχνίδι με τη Μπαρτσελόνα: «Το προσεγγίζουμε με την απαραίτητη σοβαρότητα. Είχαμε ακόμη μία ημέρα να ξεκουραστούμε περισσότερο και να ετοιμαστούμε καλύτερα απέναντι σε μία ομάδα που άλλαξε φιλοσοφία με την έννοια ότι έχει αθλητικότητα και παίζει γρήγορα, όπως με τη Βίρτους. Να κάνουμε καλύτερα πράγματα από αυτά που δεν κάναμε με τη Βίρτους και στο πρώτο ημίχρονο με τη Βαλένθια. Πρέπει να είμαστε συγκεντρωμένοι στο πλάνο».

Για τη νίκη με τη Βαλένθια: «Ένα παιχνίδι μπάσκετ στην Ευρώπη γίνεται πιο γρήγορο, έχει πολλά πάνω κάτω. Το ζήτημα είναι να είσα συμπαγής σε αυτά που κάνει σαν ομάδα. Είχαμε ένα άσχημο πρώτο ημίχρονο και ένα καταπληκτικό δεύτερο. Η μεγάλη εικόνα είναι ότι παίζουμε συνέχεια εκτός έδρας και έχουμε τέσσερις νίκες. Ο ανταγωνισμός επιβάλει να προσεγγίζουμε το κάθε ματς με σοβαρότητα. Τα παιχνίδια είναι πολλά, μπορεί να δεις εκπλήξεις από τις αποδόσεις της ομάδας».

Για το θέμα της ενέργειας: “Κάναμε ό,τι πρέπει. Είμαστε καλά. Το ροτέισον θα παίξει σημαντικό ρόλο. Υπήρξαν παίκτες με τη Βαλένθια που έπαιξαν 25 συνεχόμενα λεπτά. Πρέπει να κάνουμε εναλλαγές πιο συχνά στο ματς”.

Για τον Μοντέρο: «Ήταν ένα σημαντικό τεστ να παίξει απέναντι στην παλιά του ομάδα. Δεν είναι τόσο εύκολο. Οι περισσότεροι το διαχειρίζονται λάθος και το παίρνουν προσωπικά, θέλοντας να δείξουν την αξία τους. Είχε την απόλυτα σωστή προσέγγιση. Είχε την υπομονή να πάει το παιχνίδι εκεί που θέλει και μπράβο του».