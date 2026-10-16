ΠΑΟΚ: Χωρίς Καλάθη και Αλεξάντερ στη Ρόδο

Μετά την ευρωπαϊκή του αποστολή στη Λιθουανία, ο ΠΑΟΚ στρέφει ξανά την προσοχή του στις εγχώριες υποχρεώσεις του, καθώς ταξιδεύει στη Ρόδο για το παιχνίδι με τον Κολοσσό, το Σάββατο (17/10, 16:00), στο πλαίσιο της 3ης αγωνιστικής της GBL. Στόχος του «Δικεφάλου» είναι να επιστρέψει στα θετικά αποτελέσματα.

Ο Αντρέα Τρινκιέρι θα έχει στη διάθεσή του 13 καλαθοσφαιριστές για την εκτός έδρας αναμέτρηση. Στην αποστολή συμπεριλήφθηκαν οι Γκρέι, Μήτρου-Λονγκ, Ταϊρί, Οσμάν, Χουγκάζ, Χάτζινς, Κακλαμανάκης, Φόστερ, Περσίδης, Μοτιεγιούνας, Φίλλιος, Μουρ και Μπαζίνας.

Από την άλλη, δύο παίκτες έμειναν στη Θεσσαλονίκη λόγω προβλημάτων που αντιμετωπίζουν. Ο Νικ Καλάθης ταλαιπωρείται από ενοχλήσεις στη φτέρνα, ενώ ο Κάιλ Αλεξάντερ έχει ενοχλήσεις στο δεξί χέρι και δεν θα ακολουθήσει την υπόλοιπη ομάδα στη Ρόδο.