Ρεάλ Μαδρίτης: Έτοιμος να επεκτείνει το συμβόλαιό του ο Μπέλινγκχαμ

Ο Τζουντ Μπέλινγκχαμ φαίνεται πως θα παραμείνει στη Ρεάλ Μαδρίτης για μεγάλο χρονικό διάστημα. Σύμφωνα με την ισπανική εφημερίδα AS, ο Άγγλος μέσος ήρθε σε συμφωνία με τη διοίκηση του συλλόγου για την επέκταση του συμβολαίου του κατά δύο επιπλέον έτη, με ισχύ έως τον Ιούνιο του 2031.

Στο πλαίσιο της συμφωνίας, ο πρώην παίκτης της Μπορούσια Ντόρτμουντ θα λάβει αύξηση στις απολαβές του.