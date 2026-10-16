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Παναθηναϊκός: Προπονήθηκε σε δύο γκρουπ στο Κορωπί το «τριφύλλι»

Οι «πράσινοι» ξεκίνησαν την προετοιμασία για τον Αστέρα AKTOR.

Θανάσης Μαργαρίτης

Παναθηναϊκός: Προπονήθηκε σε δύο γκρουπ στο Κορωπί το «τριφύλλι»
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Στις προπονήσεις επέστρεψαν οι ποδοσφαιριστές του Παναθηναϊκού στο Κορωπί, μία ημέρα μετά την επικράτηση απέναντι στην Μπόρατς Μπάνια Λούκα στο ΟΑΚΑ, για την πρεμιέρα της League Phase του Conference League.

Οι «πράσινοι» άφησαν πίσω τους την ευρωπαϊκή αναμέτρηση και έστρεψαν πλέον την προσοχή τους στο παιχνίδι της Κυριακής με τον Αστέρα AKTOR, αρχίζοντας την προετοιμασία τους με διαφορετικό πρόγραμμα για δύο γκρουπ ποδοσφαιριστών.

Όσοι βρέθηκαν στο αρχικό σχήμα του αγώνα με την Μπόρατς ακολούθησαν πρόγραμμα αποθεραπείας, προκειμένου να ανακτήσουν τις δυνάμεις τους. Οι υπόλοιποι παίκτες ξεκίνησαν με προθέρμανση και συνέχισαν με ασκήσεις κυκλοφορίας της μπάλας, τελειώματα φάσεων και παιχνίδι σε περιορισμένο χώρο.

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