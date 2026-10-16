ΟΦΗ: Με εμφανίσεις όπως στη Γαλλία δείχνει ότι έχει αλλάξει επίπεδο

Ο ΟΦΗ έφυγε από τη Γαλλία χωρίς βαθμολογικό όφελος, γνωρίζοντας την ήττα με 2-1 από τη Ρεν για το Europa League. Ωστόσο, η εμφάνιση των Κρητικών επιβεβαίωσε πως η φετινή ευρωπαϊκή τους παρουσία έχει να προσφέρει πολλά περισσότερα από τη διεκδίκηση των τριών βαθμών.

Το σύνολο του Χρήστου Κόντη κοίταξε στα μάτια έναν αντίπαλο με σαφώς μεγαλύτερη οικονομική ισχύ και για περισσότερα από 70 λεπτά ανάγκασε τους «κοκκινόμαυρους» να προβληματιστούν. Οι «ασπρόμαυροι» δεν περιορίστηκαν σε έναν παθητικό ρόλο, αλλά έδειξαν πως μπορούν να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις τέτοιων αναμετρήσεων, βρίσκοντας μάλιστα τον δρόμο προς τα δίχτυα με την εξαιρετική συνεργασία του Αθανασίου και του Φούντα.

Εξίσου σημαντική ήταν η αντίδραση της ομάδας μετά την ήττα από την ΑΕΚ στο πρωτάθλημα. Ο ΟΦΗ δεν επέτρεψε στο αρνητικό αποτέλεσμα να επηρεάσει την προσέγγισή του και ταξίδεψε στη Γαλλία με αυτοπεποίθηση, διεκδικώντας τις πιθανότητές του απέναντι σε έναν ποιοτικότερο, τουλάχιστον σε οικονομικό επίπεδο, αντίπαλο.

Αυτό ακριβώς είναι το κέρδος για τους Κρητικούς. Η σταδιακή διαμόρφωση μιας ευρωπαϊκής ταυτότητας. Η ομάδα του Χρήστου Κόντη αποδεικνύει πως η πρόοδος των τελευταίων δύο σεζόν δεν ήταν συγκυριακή, αλλά αποτέλεσμα μιας πορείας που τη βοηθά να μεγαλώνει αγωνιστικά και να αποκτά ολοένα μεγαλύτερη πίστη στις δυνατότητές της. Χωρίς πανάκριβες μεταγραφές και εντυπωσιακά συμβόλαια, ο Όμιλος επιχειρεί να καθιερωθεί ως ένα σύνολο που μπορεί να σταθεί με αξιώσεις εκτός συνόρων.

Η αναγνώριση από τη γαλλική «L' Equipe», η οποία αφιέρωσε εκτενές δημοσίευμα στον ΟΦΗ, τον προπονητή του και τους ποδοσφαιριστές του, αποτελεί ακόμη μία ένδειξη ότι η προσπάθεια της ομάδας έχει αρχίσει να ξεπερνά τα ελληνικά σύνορα. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε και στον ελληνικό «κορμό¬ της, ένα στοιχείο που αποτελεί σημαντικό κομμάτι της αγωνιστικής ταυτότητας.

Παράλληλα, οι Κρητικοί καλούνται να διαχειριστούν ένα ιδιαίτερα απαιτητικό πρόγραμμα, με διαδοχικές υποχρεώσεις σε Ελλάδα και Ευρώπη. Μέχρι στιγμής, έχουν παρουσιάσει σε αρκετές περιπτώσεις αξιοσημείωτη συνοχή και ανταγωνιστικό πρόσωπο, δείχνοντας ότι μπορούν να ανταποκριθούν στις αυξημένες απαιτήσεις της σεζόν.

Η διαδρομή που έχει διανύσει ο σύλλογος κάνει αυτή την εξέλιξη ακόμη πιο ξεχωριστή. Πριν από μία δεκαετία, ο ΟΦΗ αγωνιζόταν στη Γ' Εθνική, ενώ σήμερα ζει ευρωπαϊκές βραδιές και δίνει σε ολόκληρη την Κρήτη έναν επιπλέον λόγο να στρέφει το βλέμμα της στο γήπεδο.

Η ήττα από τη Ρεν δεν αλλάζει το αποτέλεσμα, αλλά ούτε ακυρώνει την πρόοδο που καταγράφεται. Για τον ΟΦΗ, το ζητούμενο πλέον είναι να συνεχίσει να «χτίζει» πάνω σε αυτές τις εμφανίσεις και να μετατρέπει την ευρωπαϊκή του παρουσία σε σταθερό κομμάτι της νέας του πραγματικότητας.