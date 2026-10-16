Elite League: «Διπλό» του Πρωτέα Βούλας στην έδρα του Παπάγου - Το πρόγραμμα της 3ης αγωνιστικής

Επιστροφή στις επιτυχίες για τον Πρωτέα Βούλας, ο οποίος επικράτησε εκτός έδρας του Παπάγου με 81-69 στην αναμέτρηση που άνοιξε την αυλαία της 3ης αγωνιστικής της Elite League.

Η ομάδα του Μάνου Μανουσέλη διπλασίασε τις νίκες της στο φετινό πρωτάθλημα, την ώρα που οι «Στρατηγοί» του Φώτη Καρακώστα παρέμειναν χωρίς ροζ φύλλο αγώνα στη φετινή σεζόν.

Μεγάλος πρωταγωνιστής για τους νικητές ήταν ο Παναγιώτης Κόης, ο οποίος πραγματοποίησε μια γεμάτη εμφάνιση με 16 πόντους, 6 ριμπάουντ και 6 ασίστ. Άξιοι συμπαραστάτες του ήταν ο Δήμου, σημειώνοντας 16 πόντους, αλλά και ο Ολαγίνκα, που πρόσθεσε 14 πόντους και μοίρασε 4 ασίστ.

Από την πλευρά των γηπεδούχων, η προσπάθεια του Τζέικομπς (19 π.) και του Πετανίδη (16 π.) δεν στάθηκε ικανή για να αλλάξει τη μοίρα του αγώνα.

Τα δεκάλεπτα: 21-28, 43-52, 55-62, 69-81

ΠΑΠΑΓΟΣ (Καρακώστας): Μπίσοπ, Μαλέλης 3, Σιγάλας 5 (1), Πετανίδης 16 (3), Βαφειάδης 3 (1), Γιαννόπουλος, Ζευγαράς 13, Τζέικομπς 19 (1), Καραγεωργίου 3, Μπάρμπας, Παπαγεωργίου 7 (1).

ΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ (Μανουσέλης): Δήμου 16 (4), Παπανικολάου, Ζαν-Μπατίστ 8 (1), Μερμίγκης 6, Ολαγίνκα 14, Κόης 16 (3), Μπέλη 6, Κάλλας 10 (2), Κολσούζογλου 2, Ταμβάκης 3 (1), Χριστοφιδέλλης, Αναστασόπουλος.

Το πρόγραμμα της 3ης αγωνιστική της Elite League

Παπάγος – Πρωτέας Βούλας 69-81

Κρόνος Αγίου Δημητρίου – Αμύντας (17/10, 17:00)

Μέγαρα – Μαχητές Πειραματικό (17/10, 17:00)

Σοφάδες – Ψυχικό (17/10, 17:00)

Λαύριο – Γλαύκος Έσπερος (17/10, 17:00)

Αναγέννηση Αρκαλοχωρίου – ΓΑΣ Κομοτηνή (17/10, 17:00)

Πανιώνιος – Κόροιβος (17/10, 17:00)

ΑΓΕΧ – Πανερρυθραϊκός (19/10, 20:00)

H βαθμολογία