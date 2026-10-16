Σοβαρός τραυματισμός για τον Γιούμπανκς: Τον αποδέσμευσαν οι Νικς

Εξαιρετικά άτυχος στάθηκε ο Ντρου Γιούμπανκς, καθώς υπέστη ρήξη θωρακικού μυός κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας των Νιου Γιορκ Νικς, με αποτέλεσμα να τίθεται εκτός μάχης για μεγάλο χρονικό διάστημα και να βλέπει την πόρτα της εξόδου από την ομάδα.

Σύμφωνα με τον Σαμς Σαράνια, ο 29χρονος σέντερ υπέστη σοβαρό τραυματισμό που απαιτεί πολύμηνη αποθεραπεία.

Ο Γιούμπανκς είχε υπογράψει μη εγγυημένο συμβόλαιο διεκδικώντας μια θέση στο τελικό ρόστερ ενόψει της νέας σεζόν του NBA, ωστόσο η διοίκηση των Νικς μετά από αυτή την εξέλιξη αναμένεται να προχωρήσει στην άμεση αποδέσμευσή του.