EuroLeague Βαθμολογία: Υποχώρηση Βαλένθια, πριν τα ματς Παναθηναϊκού AKTOR και Ολυμπιακού

Η πρώτη μέρα της 6ης αγωνιστικής στη EuroLeague, περιελάμβανε τέσσερα παιχνίδια. Φενέρμπαχτσε, Ντουμπάι και Ρεάλ, δικαιολόγησαν τον τίτλο του φαβορί και επικράτησαν κόντρα σε Παρτίζαν, Αρμάνι Μιλάνο και Βιλερμπάν αντίστοιχα.

Το αποτέλεσμα της βραδιάς, πήρε η Μακάμπι Τελ Αβίβ, νικώντας στη Βαλένθια. Αναγκάζοντας τους Ισπανούς στη 2η ήττα τους.

Την Παρασκευή (16/10), ο Παναθηναϊκός AKTOR υποδέχεται τη Χάποελ Τελ Αβίβ, ενώ ο Ολυμπιακός δοκιμάζεται στη Βαρκελώνη.

EUROLEAGUE – 6η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

Φενέρμπαχτσε (Τουρκία)-Παρτιζάν Βελιγραδίου (Σερβία) 74-65

Βαλένθια (Ισπανία)-Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ) 88-91

Αρμάνι Μιλάνο (Ιταλία)-Ντουμπάι (ΗΑΕ) 97-101

Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία)-Βιλερμπάν (Γαλλία) 111-92

Ζαλγκίρις Κάουνας (Λιθουανία)-Αναντολού Εφές (Τουρκία) 16/10

Μπεσίκτας (Τουρκία)-Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία) 16/10

Ερυθρός Αστέρας (Σερβία)-Παρί (Γαλλία) 16/10

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (ΕΛΛΑΔΑ)-Χάποελ Τελ Αβίβ (Ισραήλ) 16/10 (21:15)

Βίρτους Μπολόνια (Ιταλία)-Μπασκόνια (Ισπανία) 16/10

Μπαρτσελόνα (Ισπανία)-ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (ΕΛΛΑΔΑ) 16/10 (21:30)

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ AKTOR 5-0

Φενέρμπαχτσε 5-1

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 4-1

Βαλένθια 4-2

Ντουμπάι 4-2

Ερυθρός Αστέρας 3-2

Χάποελ Τελ Αβίβ 3-2

Μπαρτσελόνα 3-2

Βίρτους Μπολόνια 3-2

Παρτιζάν 3-3

Ρεάλ Μαδρίτης 3-3

Μπεσίκτας 2-3

Ζαλγκίρις Κάουνας 2-3

Μπάγερν Μονάχου 2-3

Βιλερμπάν 2-4

Μακάμπι Τελ Αβίβ 2-4

Παρί 1-4

Αναντολού Εφές 1-4

Μπασκόνια 1-4

Αρμάνι Μιλάνο 1-5