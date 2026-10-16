· Ολυμπιακός · Παναθηναϊκός

EuroLeague Βαθμολογία: Υποχώρηση Βαλένθια, πριν τα ματς Παναθηναϊκού AKTOR και Ολυμπιακού

Η Μακάμπι «άλωσε» τη Βαλένθια, νίκες για Φενέρμπαχτσε, Ντουμπάι και Ρεάλ Μαδρίτης, με τις ελληνικές ομάδες να αγωνίζονται την Παρασκευή (16/10) – Αποτελέσματα και βαθμολογία. 

EuroLeague Βαθμολογία: Υποχώρηση Βαλένθια, πριν τα ματς Παναθηναϊκού AKTOR και Ολυμπιακού
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Η πρώτη μέρα της 6ης αγωνιστικής στη EuroLeague, περιελάμβανε τέσσερα παιχνίδια. Φενέρμπαχτσε, Ντουμπάι και Ρεάλ, δικαιολόγησαν τον τίτλο του φαβορί και επικράτησαν κόντρα σε Παρτίζαν, Αρμάνι Μιλάνο και Βιλερμπάν αντίστοιχα.

Το αποτέλεσμα της βραδιάς, πήρε η Μακάμπι Τελ Αβίβ, νικώντας στη Βαλένθια. Αναγκάζοντας τους Ισπανούς στη 2η ήττα τους.

Την Παρασκευή (16/10), ο Παναθηναϊκός AKTOR υποδέχεται τη Χάποελ Τελ Αβίβ, ενώ ο Ολυμπιακός δοκιμάζεται στη Βαρκελώνη.

EUROLEAGUE – 6η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

Φενέρμπαχτσε (Τουρκία)-Παρτιζάν Βελιγραδίου (Σερβία) 74-65

Βαλένθια (Ισπανία)-Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ) 88-91

Αρμάνι Μιλάνο (Ιταλία)-Ντουμπάι (ΗΑΕ) 97-101

Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία)-Βιλερμπάν (Γαλλία) 111-92

Ζαλγκίρις Κάουνας (Λιθουανία)-Αναντολού Εφές (Τουρκία) 16/10

Μπεσίκτας (Τουρκία)-Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία) 16/10

Ερυθρός Αστέρας (Σερβία)-Παρί (Γαλλία) 16/10

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (ΕΛΛΑΔΑ)-Χάποελ Τελ Αβίβ (Ισραήλ) 16/10 (21:15)

Βίρτους Μπολόνια (Ιταλία)-Μπασκόνια (Ισπανία) 16/10

Μπαρτσελόνα (Ισπανία)-ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (ΕΛΛΑΔΑ) 16/10 (21:30)

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ AKTOR 5-0

Φενέρμπαχτσε 5-1

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 4-1

Βαλένθια 4-2

Ντουμπάι 4-2

Ερυθρός Αστέρας 3-2

Χάποελ Τελ Αβίβ 3-2

Μπαρτσελόνα 3-2

Βίρτους Μπολόνια 3-2

Παρτιζάν 3-3

Ρεάλ Μαδρίτης 3-3

Μπεσίκτας 2-3

Ζαλγκίρις Κάουνας 2-3

Μπάγερν Μονάχου 2-3

Βιλερμπάν 2-4

Μακάμπι Τελ Αβίβ 2-4

Παρί 1-4

Αναντολού Εφές 1-4

Μπασκόνια 1-4

Αρμάνι Μιλάνο 1-5

COMMENTS
LATEST NEWS
00:50 EUROPA LEAGUE

Κόντης: «Τεράστια χαμένη ευκαιρία, 60-70 λεπτά δεν κινδυνεύαμε με μία πολύ καλή ομάδα»

00:43 EUROPA LEAGUE

Φούντας: «Δεν ήμασταν συγκεντρωμένοι τα τελευταία λεπτά»

00:42 EUROPA LEAGUE

Αλγουαθίλ: «Περήφανος για την ομάδα - Κάθε νίκη μας κάνει πιο δυνατούς»

00:35 EUROPA LEAGUE

Ρεν - ΟΦΗ: Τα highlights από την ήττα των Κρητικών στο Europa League

00:34 EUROPA LEAGUE

Φορτούνης: «Τεράστια νίκη για τον κόσμο μας - Πρώτος στόχος το πρωτάθλημα»

00:33 EUROLEAGUE

EuroLeague Βαθμολογία: Υποχώρηση Βαλένθια, πριν τα ματς Παναθηναϊκού AKTOR και Ολυμπιακού

00:27 CONFERENCE LEAGUE

Conference League: Η βαθμολογία μετά το τέλος της πρώτης αγωνιστικής - Στην 11η θέση ο Παναθηναϊκός

00:23 EUROPA LEAGUE

Τα highlights από το τεράστιο «διπλό» του Ολυμπιακού στη Μασσαλία (vid)

00:20 ΜΠΑΣΚΕΤ

«Βόμβα» Γιαννακόπουλου: «Αυτά που έρχονται στον κόσμο του μπάσκετ δεν θα έχουν προηγούμενο»

00:18 EUROPA LEAGUE

Έσε: «Ο Ολυμπιακός δείχνει ότι έχει χαρακτήρα - Μπορούμε να πετύχουμε πολλά πράγματα»

00:10 EUROLEAGUE

Ρεάλ Μαδρίτης – Βιλερμπάν 111-92: Νίκη με θέαμα για τη «βασίλισσα»

00:09 EUROPA LEAGUE

Europa League: Σκόραρε ο Παυλίδης στη νίκη της Μπενφίκα - «Τεσσάρα» της Μίλαν στην Αυστρία

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας